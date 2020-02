Começou nesse final de semana o Campeonato Estadual de Futebol, com uma vitória importante do Guajará em cima do Real Ariquemes. O time da Pérola do Mamoré jogou fora de casa, no estádio Gentil Valério. Os gols dos visitantes foram marcados por Willian, Paulão e Hércules. E Raí descontou para o Ariquemes que estreou com derrota.

Os resultados foram os seguintes:

Vilhenense 1×1 União Cacoalense

Porto Velho 2×1 Genus

Ji Paraná 2×2 Barcelona

Pimentense 1×1 Guaporé

Real Ariquemes 1×3 Guajará

Apenas Guajará e Porto Velho venceram na primeira rodada do Rondoniense 2020. Foi um rodada de 3 empates. O Porto Velho venceu o seu rival Genus no estádio Nenenzão em Jacy Paraná. Bala e Sodré marcaram para o Porto Velho e Marcos diminuiu para o Genus. Os times da capital tiveram que viajar muitos quilomêtros para estrear no Campeonato Rondoniense de 2020.

O Campeonato Rondoniense de 2020, que começou dia 1º de fevereiro, reune onze equipes. São elas:

No grupo A: Genus, Guajará, Porto Velho, Real Ariquemes e Rondoniense;

No grupo B: Barcelona-RO, Guaporé, Ji-Paraná, Pimentense, União Cacoalense, Vilhenense;

Próxima rodada vai ser assim: