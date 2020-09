URGENTE: Morre o digital influencer Gabriel Lorenzo em Porto Velho

O influenciador digital Gabriel Lorenzo, de 21 anos, morreu nesta segunda-feira (21) em Porto Velho (RO). Ele tinha um projeto social “Anjos do Bem“, que visava fazer ações humanitárias, onde ajudava milhares de crianças e adultos no estado de Rondônia.

Gabriel estava internado com Covid-19 (coronavírus) e tinha sido encaminhado para a UTI do Hospital do Amor na última quarta-feira, 16, após um agravamento do quadro clínico.

O jovem era muito querido por amigos e familiares.

Ele era muito conhecido nas redes sociais e já tinha mais de 200 mil seguidores.

Várias estão sendo as manifestações de solidariedade e pesar de amigos pelo falecimento de Gabriel.