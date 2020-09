URBANISMO:Monumentos nas principais vias da Capital passam por manutenção

O intuito é de resgatar a memória da cidade e preservar monumentos culturais, turísticos e históricos

A Prefeitura de Porto Velho, através do Departamento de Recursos Logísticos e Patrimoniais – DRLP da Secretaria Municipal de Administração, juntamente com a Subsecretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho realizaram a restauração dos monumentos históricos que ficam expostos no cruzamento da avenida Jorge Teixeira com 7 de Setembro e o da Jorge Teixeira com Pinheiro Machado.

As esculturas são de autoria do artista plástico Júlio Carvalho que as denomina como Origames, uma delas é denominada “A Joia”, com encaixe de duas peças para a criação de uma joia quando veio a ideia do autor em criar uma escultura em forma de joia. As obras foram instaladas ainda na administração do ex-prefeito Chiquilito Erse, quando foram adquiridas algumas esculturas.

Os serviços de mão-de-obra foram realizados por servidores municipais e os materiais foram disponibilizados pela Semdestur, o que resultou num trabalho a custo baixo para a Prefeitura de Porto Velho. O trabalho realizado foi de pintura em toda a estrutura de ferro do monumento. O tempo empregado para restaurar cada obra foi cerca de três dias de execução.

Os serviços que foram executados nas superfícies das esculturas foram realizados da seguinte forma: as peças foram cuidadosamente limpas, secas, curadas, lixadas e preparadas para as pinturas com tinta látex. As pinturas empregadas foram de primeira qualidade e nas cores originais de fábrica para evitar misturas nas obras, salvando a autenticidade.