UNIR realiza processo seletivo para professor substitut

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR), através do Edital 1/2018, realiza processo seletivo para o cargo de Professor Substituto. O vencimento básico oferecido é no valor de R$ 3.121,76, sendo contratação para regime de 40 horas. O certame visa preencher uma vaga imediata na área de administração, devendo o aprovado e contratado atuar junto ao Departamento de Administração, Campus Cacoal.

Inscrições devem ser efetivadas no Campus da Fundação Universidade Federal de Rondônia, em Cacoal, localizado na Rua da Universidade, nº 920, Jardim São Pedro I, Sala 103, Bloco L (sala de reuniões). O prazo fica aberto no período de 02 a 08 de maio de 2018, no horário das 14 horas às 18 horas. Não há taxa de participação.

A documentação exigida para candidatura ao cargo pode ser consultada na íntegra do edital de abertura do seletivo. Os candidatos serão classificados através de prova didática e avaliação de títulos. O resultado final tem previsão para ser publicado no dia 11/06/2018. As demais informações devem ser conferidas no regulamento.

