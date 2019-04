Unir divulga edital para contratar 24 professores em diversas áreas da Redação

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) anunciou edital de concurso público de provas e títulos para contratação de professor de magistério Superior. São oferecidas 24 vagas, distribuídas entre os campi de Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Rolim de Moura e Vilhena.

As inscrições poderão ser feitas exclusivamente via internet, conforme orientações do edital, no endereço eletrônico http://www.processoseletivo.unir.br, das 8h do dia 1º de abril até as 23h59min de 10 de abril. Não será cobrada taxa.

As provas terão início no dia 16 de maio e término em 12 de junho.

O concurso constará das seguintes fases: Prova Escrita – de caráter eliminatório e classificatório; Prova Didática – de caráter eliminatório e classificatório; e Prova de Títulos – de caráter classificatório.

As vagas são para as áreas de Engenharia de Produção (Campus de Cacoal), Psicologia e Educação (Campus de Guajará-Mirim); Engenharias I (Campus de Ji-Paraná); Letras, Administração, Ciência da Computação, Psicologia, História, Ciências Biológicas II, Medicina I, Medicina II, Medicina III, Ciências Biológicas (Campus de Porto Velho); Agronomia, Sociologia, Recursos Florestais e Engenharia Florestal (Campus de Rolim de Moura); Administração e Educação (Campus de Vilhena).