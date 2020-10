TRANSPORTE COLETIVO: Prefeitura esclarece que integração com cartão é gratuita

A integração é feita utilizando o cartão COM CARD, para deslocamentos com sentido único de ida ou volta.

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran) e da empresa JTP Transportes, esclarece mais uma vez como funciona a integração tarifária, que possibilita ao usuário se deslocar para todas as regiões da cidade, em um único sentido, ida ou volta, pagando apenas uma passagem de ônibus.

A integração permite mais rapidez e agilidade aos usuários para se locomoverem ao seu destino, uma vez que a frequência dos veículos circulando é maior.

COMO FUNCIONA

A integração pode ser feita somente utilizando o cartão COM CARD, dentro do período de 90 minutos, em linhas de ônibus diferentes com sentido único (somente ida ou somente volta).

Como assim?

Se o usuário embarcar na linha 204 – Cristal da Calama sentido centro, ele não pode descer e embarcar em outro ônibus 204 – Cristal da Calama (mesma linha), ou embarcar em outro ônibus que esteja voltando sentido bairro (volta), pois o sistema entende que ele foi ao seu destino e está retornando para casa, logo cobrará duas passagens.

E o que eu devo fazer?

Usaremos a mesma linha como exemplo:

O usuário embarca na linha 204 – Cristal da Calama e poderá fazer integração com várias outras linhas que circulam pela Av. Mamoré, por exemplo, assim ele desembarca na Av. Mamoré, e caso queira ir para a região central, ou a região norte próximo ao CPA, ele pode embarcar em seguida na linha 104 – Expresso CPA.

Caso ele queira ir para o Porto Velho Shopping, ou para próximo ao Hospital de Base, ele poderá embarcar na linha 107 – Expresso Hospital de Base.

Tudo isso sem pagar outra passagem, apenas integrando com o COM CARD.

Lembrando que existem muitas outras opções de linhas para que os usuários façam a integração.

A empresa JTP Transportes (COM Porto Velho) está divulgando quais linhas se integram, e em quais pontos, através de sua página oficial no Facebook https://www.facebook.com/compvh.

Todas as informações também estão disponíveis no aplicativo “Cittamobi”, disponível para Android e IOS.

Além disso, todos os horários e itinerários de cada linha estão disponíveis no site da Semtran: https://semtran.portovelho.ro.gov.br/horarios_dos_onibus