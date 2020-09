TRANSPORTE COLETIVO: Prefeitura disponibilizará três locais para cadastramento de novo bilhete

O recadastramento é necessário porque o novo sistema de bilhetagem eletrônica não é compatível com as mídias atualmente adotadas

Entre os próximos dias 8 a 20 de outubro, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), realizará o cadastramento para emissão do COM Card – Mídias Inteligentes Recarregáveis, aos usuários do transporte coletivo urbano.

Todo o procedimento ocorre pela empresa JTP Transportes Serviços, Gerenciamento e Recursos Humanos Ltda, nova responsável pelo transporte coletivo urbano da Capital.

Os três locais definidos para equipe técnica da Semtran para o procedimento são: Biblioteca Viveiro das Letras (Avenida Jatuarana, 5068 – Cohab), Centro de Artes e Esportes Unificados – Praça CEU (R. Antônio Fraga Moreira, 1706 – JK) e Escola Municipal de Música Jorge Andrade (Rua Abunã, 2805 – Liberdade). O horário de atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e aos sábados, das 8h às 12h.

A Semtran lembra ainda que, o recadastramento é necessário, pois o novo sistema de bilhetagem eletrônica não é compatível com as mídias atualmente adotadas. Por esse motivo a orientação é que as recargas dos cartões atuais devem ser utilizadas o quanto antes.

Segundo a JTP Transportes, que assumirá a operação em 17 de outubro, o novo sistema é moderno, antifraude e contará também com reconhecimento facial.

SERVIÇO

Superando o preconizado pelo edital de licitação, a JTP Transportes oferecerá uma frota com 143 unidades (veículos) para atender a demanda local, sendo 10% desse total de reserva. Os ônibus são equipados com ar-condicionado, três portas e elevador no acesso central para pessoas com restrições de mobilidade, além de tomadas USB e sinal de internet (wi-fi).

A nova empresa, JTP Transportes tem sede em Barueri, na Grande São Paulo (SP) e terá o prazo de concessão de 15 anos, podendo, a critério da Prefeitura de Porto Velho, prorrogar por mais cinco anos. O valor da passagem será de R$ 4,05, abaixo do previsto pelo certame.

PÚBLICO-ALVO

O público alvo deste cadastramento é grupo prioritário, estudantes e passageiros normais. Ainda terá um trabalho paralelo junto às empresas que oferecem vale transporte aos seus colaboradores.

DOCUMENTAÇÃO

De acordo com a empresa, para o cadastramento é preciso apresentar os seguintes documentos pessoais:

Estudante – declaração escolar fornecida e assinada pelo Diretor da Escola, RG, CPF ou Certidão de Nascimento (na ausência do RG e CPF) e Comprovante de Residência.

Acessibilidade – laudo médico, RG, CPF, Comprovante de Residência.

Acompanhante – laudo médico especificando que o PCD precisa de acompanhante, RG, CPF, Comprovante de Residência.

Melhor idade – RG, CPF, Comprovante de Residência.

Comdecom