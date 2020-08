O Fórum se propõe a discutir um novo modelo de desenvolvimento para a região amazônica, baseado em pesquisa, inovação e bioeconomia

Na manhã desta quarta-feira (19) ocorreu o primeiro debate preparatório ao Fórum Amazônia+21. O tema do debate, realizado com transmissão online diretamente de Brasília (BSB) foi, “Visão de futuro, Oportunidades e Desafios para a Região Amazônica”.

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, prestigiou o evento. Para as autoridades presentes, há um grande interesse da população em discutir a Amazônia. “Isso representa a importância que o mundo inteiro dá para a preservação compatibilizada, e tão necessária ao desenvolvimento”, destacam as autoridades.

BIOECONOMIA

Ao explanar sobre as possibilidades de investimentos na região em energias renováveis, agroindústria e bioeconomia, o presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento de Porto Velho e da Federação da Indústrias de Rondônia (Fiero), Marcelo Thomé, disse ser preciso “nos afastarmos das atividades ilegais que destroem e começarmos a apoiar negócios estruturados e adequados à realidade amazônica”.

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão ressaltou que é necessário proteger, preservar e desenvolver. “É preciso criar um novo modelo de desenvolvimento para a região, baseado em pesquisa, inovação e bioeconomia”. De acordo com ele, os eixos em questão devem orientar a visão sobre a Amazônia com participação de diversos entes federativos e internacionais.

O presidente da Confederação Nacional das Indústrias, Robson Andrade, manifestou sua expectativa “para um Brasil e uma economia bem-sucedida e subir ao pódio quanto a baixa emissão de carbono e se tornar uma referência no que diz respeito a bioeconomia. Temos riquezas para o desenvolvimento sustentável da região amazônica, sempre dentro das metas e compromissos do Brasil nos tratados internacionais”.

NOVA ETAPA

Na próxima edição do evento, a abordagem será sobre financiamento. Os organizadores destacam a necessidade da participação de todos acompanhando a agenda considerada tão importante e especial a todos.

SERVIÇO

Para participar, basta inscrever-se pelo site www.amazonia21.org. Haverá salas para transmissão simultânea em inglês e espanhol.

SOBRE O FÓRUM

O Fórum Internacional Amazônia+21, evento que acontecerá de forma virtual de 4 a 6 de novembro, tem como proposta encontrar as melhores soluções para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. O evento é promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (FIERO), em conjunto com a Prefeitura de Porto Velho, através da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho (ADPVH), e conta ainda com correalização da Confederação Nacional das Indústrias (CNI) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL).