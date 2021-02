Sine Municipal intensifica captação de vagas e retoma atendimento presencial

Atendimento presencial será retomado nesta semana com capacidade reduzida de 30% e através do agendamento pelo número (69)3901-3181

O Sine Municipal, organismo integrante da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), mesmo em tempos de pandemia manteve o serviço de intermediação de mão de obra com inúmeras vagas disponibilizadas para a população neste início de ano. As vagas são divulgadas através do portal (www.portovelho.ro.gov.br) sendo possível se candidatar para uma vaga de emprego enviando o currículo para sinemunicipalpvh@gmail.com.

A Prefeitura está empenhada em otimizar o encaminhamento de trabalhadores para o mercado de trabalho e tem firmado parcerias com empresas para que a junção do Poder Público com a iniciativa privada possa trazer a melhor solução para os trabalhadores que sofreram o impacto da crise econômica causada pela pandemia (Covid-19).

Os atendimentos presenciais que estavam suspensos em função das medidas de isolamento social serão retomados nesta semana com capacidade reduzida de 30% e através do agendamento pelo número (69)3901-3181. A expedição de RG está sendo efetuada somente no Sine Zona Leste, pois o Sine Centro está em processo de estruturação para a breve retomada deste serviço.

Para a secretária Glayce Bezarra, é fundamental que os gestores estejam preparados para garantir o retorno ao trabalho sem riscos, “com as orientações adequadas e a adoção de protocolos rígidos de higiene e segurança, os colaboradores se sentirão confiantes e motivados para voltarem às atividades rotineiras, mantendo sua produtividade”, enfatiza.

O diretor do Sine Municipal, Davi Castiel, afirma que com cautela o retorno ao trabalho pós-pandemia é seguro e fundamental para garantir a sustentabilidade financeira das empresas, que geram emprego e renda para muitas famílias.