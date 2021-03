Senado instala a Comissão Temporária da Covid-19 e elege Confúcio Moura presidente

Nesta quarta-feira (03), por meio de vídeo conferência, o Senado Federal instalou a Comissão Temporária da Covid-19, destinada a acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas adotadas para mitigar os efeitos da pandemia. O colegiado elegeu ainda por unanimidade os senadores Confúcio Moura (MDB-RO) e Styvenson Valentim (Podemos-RN) respectivamente presidente e vice-presidente.

A comissão deverá ainda atuar nas atividades de controle e fiscalização do plano nacional de imunização contra a covid-19, com a perspectiva de garantir uma distribuição das vacinas em todas as regiões e até mesmo promover atividades e ações externas, como visitas à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e encontros com representantes de indústrias farmacêuticas.

A respeito do relator da comissão, Confúcio Moura disse que irá consultar os partidos e possivelmente definirá o nome do parlamentar na próxima reunião. “Eu gostaria muito que fosse escolhido até amanhã (04/03), para dar tempo de elaborar o plano de trabalho para segunda-feira (08/03) já estar trabalhando; aprovar o plano de trabalho para a gente ganhar tempo”, explicou.

Confúcio Moura afirmou que o colegiado terá um trabalho intensivo e dará respostas semanalmente ao Plenário da Casa. “Toda semana eu vou escolher um dos membros da Comissão para falar o que nós fizemos na semana anterior, para que todo senador fique sabendo do trabalho da Comissão”, enfatizou.

O colegiado formado por seis membros titulares e igual número de suplentes terá um período de funcionamento de 180 dias, podendo ser prorrogado.

Além de Confúcio e Valentim, são membros titulares do Colegiado, Ciro Nogueira (PP), Otto Alencar (PSD-BA), Wellington Fagundes (PL-MT), Zenaide Maia (Pros/RN). E, como suplentes, Rose de Freitas (MDB-ES), Daniella Ribeiro (PP-PB), Izalci Lucas (PSDB-DF) e Nelsinho Trad (PSD-MS). Ainda falta definir dois membros suplentes.