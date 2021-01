Semusb realiza mutirão de limpeza na EFMM

Objetivo foi preparar o ambiente para o recebimento da litorina e do kalamazoo, do acervo da estrada de ferro

A Secretaria Municipal de Serviços Básicos (Semusb) realizou na sexta-feira (22) e no sábado (23) um grande mutirão de limpeza na Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Entre as ações, os funcionários da secretaria realizaram serviços de roçagem, rastelagem, varrição, carpina e recolhimento de lixo e entulhos.



O objetivo do mutirão foi preparar o ambiente para o recebimento da litorina e do kalamazoo (veículo autônomo para o transporte de pequena quantidade de passageiros), do acervo da estrada de ferro, que foram reformados pelo Grupo Rovema. A empresa, numa iniciativa de compromisso cultural e social, revitalizou as duas máquinas.

Os dois equipamentos que tiveram funções importantes quando do funcionamento e das rotinas da antiga ferrovia, agora serão atrativos constantes da coleção de peças e exemplares que estarão à disposição da população para visualização, quando se der a inauguração do complexo histórico, turístico e cultural da EFMM.

Superintendência Municipal de Comunicação – SMC