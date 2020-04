Semusa recebe doação de máscaras para o enfrentamento ao Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) recebeu mais 400 máscaras de proteção facial doadas pelo Centro Universitário São Lucas. O repasse dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) aconteceu na quinta-feira (17). No início do mês outras 219 unidades já haviam sido entregues pela instituição de ensino, para o reforço na segurança dos profissionais que estão na linha de frente ao combate do Coronavírus (Covid-19).

Segundo a faculdade, a ação é resultado de uma rede de solidariedade que envolveu docentes, acadêmicos e colaboradores. Os insumos foram adquiridos com recursos próprios e a montagem contou com o apoio técnico de especialistas da instituição.

De acordo com a reitoria do Centro Universitário São Lucas, a iniciativa tem o objetivo de colaborar com os órgãos de saúde neste momento de grande demanda de atendimento, confeccionando e distribuindo os protetores faciais que servem como prevenção ao contágio.

“A solidariedade de Rondônia não tem tamanho. Temos a certeza de que só a união e solidariedade podem transformar e salvar vidas”, enfatizou a reitora do São Lucas, Viviane Castro de Araújo.

Outros 250 protetores faciais foram doadas pelas empresas Dydyo Refrigerantes e Águas Kaiary. A entrega é apenas parte de um total de mil unidades confeccionadas na fábrica das empresas, em parceria com o Centro Universitário São Lucas.

O Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia (Coren-RO) também doou 330 unidades dos protetores faciais. Os EPIs foram distribuídos nas UPAs, Pronto Atendimentos e Unidade Básicas de Saúde. O coordenador da ação, Celso Perote, explica que os itens foram fabricados com mão de obra local seguindo as normas do Ministério da Saúde, são reutilizáveis e pertencem as unidades de saúde.

Com o protetor facial, o profissional evita o contato com gotículas, salivas e fluídos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos. Um grande auxílio na segurança de quem atua na linha de frente no combate a pandemia. A prefeitura de Porto Velho, através da Semusa, parabeniza a atitude das instituições e agradece as doações neste momento de grande demanda por este tipo de EPI.

Fonte:Comdecom