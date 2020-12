Semusa realizou mais de 20 mil procedimentos para saúde da mulher

Pré-Natal e Planejamento Familiar estão entre as ações executadas para o público feminino

Manter os programas de saúde ativos e os atendimentos de rotina regulares nas unidades foi um desafio superado em 2020 pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). Um exemplo são as ações de promoção à saúde da mulher que foram mantidas, apesar da pandemia do coronavírus. Somente no primeiro e segundo quadrimestre, mais de 20 mil procedimentos foram realizados para este público.

As ações de promoção da saúde feminina são desenvolvidas pela Semusa, através do Departamento de Atenção Básica (DAB), nas Unidades Básicas de Saúde (USB), Centro de Referência em Saúde da Mulher (CRSM) e Centro Integrado Materno Infantil (CIMI).

O planejamento familiar é uma das ações, onde a mulher tem acesso a atividades educativas, aconselhamento e atividades clínicas sobre métodos e técnicas para prevenção da gravidez. Nas UBS são oferecidos contraceptivos como Dispositivo Intra Uterino (DIU), anticoncepcionais orais e injetáveis, além de camisinhas femininas e masculinas.

Como parte das atividades de 2020, foi realizado uma Oficina Virtual de Atenção ao Planejamento Familiar e Reprodutivo com a participação de todos os profissionais médicos e enfermeiros da Atenção Básica, que corresponde a 82 equipes da Estratégia de Saúde da Família. O profissional médico da unidade de saúde de Nazaré, no Baixo Madeira, recebeu capacitação para atuar na inserção de DIU, evitando que mulheres se desloquem para Porto Velho em busca do serviço.

Foram executados dois mutirões para inserção de DIU em Porto Velho, em parceria com o Departamento de Média e Alta Complexidade (Dmac), e também nos distritos de São Carlos, Nazaré e Calama, com 183 mulheres contempladas.

Nos oito primeiros meses de 2020 foram ofertados 3.608 contraceptivos orais, 8.204 injetáveis e 3.746 DIU inseridos em mulheres que manifestaram desejo pelo uso desses métodos de prevenção, atividade esta que pode ser realizada nas unidades de saúde e também no CRSM.

Pré-Natal

A realização do pré-natal, incluindo acompanhamento durante toda a gravidez e puerpério, é outra ação de saúde da mulher oferecida gratuitamente pela rede municipal. Durante a gestação, são realizados exames, consultas e orientações nas UBS e, em casos de gravidez de risco, o acompanhamento é realizado pelo Centro Integrado Materno Infantil (CIMI).

O pré-natal é uma etapa gestacional muito importante, pois busca detectar doenças que possam afetar o desenvolvimento do bebê, a saúde da mulher e também para orientar a mãe sobre o aleitamento materno, vacinas e cuidados com a criança.

Somando primeiro e segundo quadrimestre de 2020, a Semusa realizou em suas unidades de saúde 4.538 procedimentos de pré-natal para as gestantes.

Prevenção

Como parte das ações de prevenção e combate às doenças, foram realizadas campanhas de combate de câncer de mama e colo do útero. As Unidades Básicas de Saúde intensificaram o trabalho de consultas médicas e enfermagem para avaliação de mamas, coleta de exame preventivo do câncer do colo do útero e realização de testes rápidos para detecção de HIV, sífilis, Hepatite B e C.

