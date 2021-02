Semusa inicia vacinação de idosos de 80 anos acima

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), iniciou na manhã desta terça-feira (02), a vacinação contra a Covid-19 em idosos a partir de 80 anos. O objetivo da Semusa é facilitar o acesso desse público ao serviço, evitar longas filas de espera e aglomerações nos pontos de vacinação.

O prefeito Hildon Chaves informou que são 3.500 pessoas a serem vacinadas na primeira etapa. “Nós estamos conseguindo aplicar aproximadamente cerca de 1.000 vacinas diárias. Tendo sorte, até o final desta semana estarão todos vacinados. Inclusive, temos conhecimento que há 200 idosos que se encontram acamados e que serão vacinados em suas residências”.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Eliana Pasini, a vacinação é de suma importância para a imunização dos idosos da Capital. “Nós hoje iniciamos a vacinação daqueles que mais precisam ficar protegidos. Então, é uma notícia maravilhosa por termos conseguido essas doses. Já temos quase 3.000 mil agendados já para essa semana, então vamos conseguir atingir a meta. Agora, vamos aguardar a próxima remessa de vacinas do Ministério da Saúde para abrirmos para a próxima fase, de pessoas acima de 75 anos”, disse.

Raimunda Laborda, aposentada de 80 anos, disse que esse momento vinha sendo muito esperado. “A vacina chegou na hora certa, pois essa doença está matando muita gente e não escolhe nem o rico nem o pobre. Então, essa vacina é muito boa para todos”.

De acordo com a Semusa, até a manhã desta terça-feira (2), foram realizados 2.970 agendamentos no total de todos os dias, sendo 907 atendimentos agendados somente para este primeiro dia da imunização.



SERVIÇO

Para realizar o cadastro basta ligar nos números (69) 3224-8071/3901-2822/98473-6948/98473-4537, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Para realizar o agendamento pela internet, é necessário acessar o site imuniza.portovelho.ro.gov.br/agendamentovacina e preencher corretamente os campos com as informações solicitadas.

Ao agendar o serviço, o usuário poderá escolher entre seis pontos em Porto Velho. Confira a lista abaixo dos locais de vacinação mediante agendamento:

ZONA LESTE



EEEF Jânio da Silva Quadros – Endereço: R. Rosalina Gomes, 9991 – Mariana

EEEF Juscelino Kubitschek De Oliveira – R. Raimundo Cantuária, 5129 – Agenor de Carvalho



REGIÃO CENTRAL



IEE Carmela Dutra – Av. Farquar, 1913 – Arigolândia

EMEF Padre Chiquinho – Av. Campos Sales, 908 – Areal



ZONA SUL



EEEM Prof Joao Bento Da Costa – Rua das Camélias, 5301 – Eldorado



ZONA NORTE

IFRO Campus Porto Velho – Calama – Av. Calama, 4985 – Flodoaldo Pontes Pinto.

Superintendência Municipal de Comunicação – SMC