Semusa explica novos protocolos de atendimentos a serem adotados a partir da próxima segunda-feira

Durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira (10), no auditório do prédio do relógio, sede da Prefeitura de Porto Velho, a secretária municipal de saúde (adjunta), médica Marilene Penatti, e assessores detalharam para os jornalistas como vai funcionar a força tarefa com novos protocolos para atendimento aos casos de COVID-19.

Pacientes com sintomas leves de COVID-19 serão atendidos de segunda a sexta-feira à tarde,

mas as consultas devem ser agendadas pelo Call Center

“A determinação do prefeito Hildon Chaves é para que possamos oferecer mais força, melhor assistência e mais celeridade nos atendimentos”, disse a secretária. Ela pediu o apoio da imprensa na divulgação do novo protocolo e reforçou as recomendações quanto aos cuidados com a higiene pessoal, uso de máscara e distanciamento social para evitar a propagação do vírus.

Junto com os responsáveis pela atenção básica, Call Center e atendimento especializado de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Marilene Penatti respondeu perguntas e fez esclarecimentos sobre todos os procedimentos a serem adotados com objetivo de tratar o quanto antes os pacientes que apresentarem sintomas da COVID-19. As medidas estão sendo adotadas tendo em vista o aumento nos casos de coronavírus (COVID-19) nos últimos dias e a grande quantidade de ligações recebidas pelos profissionais do Call Center.

CALL CENTER

Conforme os novos protocolos criados pela Semusa, pacientes com sintomas leves do coronavírus devem primeiro ligar para o Call Center, através do 0800 647 5225. Esses pacientes, via Call Center, terão consultas agendadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) mais próximas, cujos atendimentos serão feitos de segunda a sexta-feira, das 13 às 18h.

A secretária reforça que, para ser atendido em alguma dessas unidades referenciadas, o paciente com quadro leve (sintomas gripais, dor de cabeça, perda de olfato e paladar, diarreia, ligeira febre) deve primeiro ligar no telefone 0800 647 5225 para que os profissionais do Call Center façam a triagem e o agendamento numa unidade de saúde mais próxima do domicílio do paciente.

Com uma equipe reforçada para atender essa força tarefa temporária, o Call Center conta com 70 profissionais e funciona todos os dias, das 7h da manhã até 1h da madrugada. No total, 16 unidades entraram na força tarefa para atender casos leves do novo coronavírus, exceto as USF Areal da Floresta, USF Santo Antônio e USF Vila Princesa, que seguirão a rotina normal de atendimento.



CASOS MODERADOS OU GRAVES

A orientação da Semusa é que, em caso de sintomas moderados, que apresentam dificuldade para respirar e febre alta persistente, ou que apresentam sintomas graves como dor no peito, febre alta persistente, desidratação e alteração de estado mental, devem ser encaminhados imediatamente para UPA Sul, unidade que se tornou referência nos atendimentos desta natureza.



ATENDIMENTOS DE ROTINA

Os serviços de rotina a exemplo de consultas médicas, exames e vacinação, entre outros oferecidos nas unidades de saúde serão realizados normalmente de segunda a sexta-feira exclusivamente no período da manhã, das 7h às 12h.

A separação dos públicos visa garantir a segurança da população, evitando que pacientes com sintomas de Covid-19 se misturem com pessoas que sofrem de outras doenças. As unidades Areal da Floresta, Santo Antônio e Vila Princesa continuarão com o atendimento de rotina na parte da tarde também.



APLICAÇÃO DE VACINAS

Nas 16 unidades referenciadas para atendimento de paciente com coronavírus, a vacinação de rotina será realizada prioritariamente também no período da manhã, das 7h às 12h de segunda a sexta-feira.

No período da tarde, a Semusa destacou uma unidade em cada região da cidade para os serviços de vacinação, até as 17h30. Na zona Sul será a unidade Areal da Floresta, no centro a USF Santo Antônio, a USF Vila Princesa para atender a comunidade e na zona Leste a unidade José Adelino. Nesta última, a vacinação acontecerá no Centro Especializado em Odontologia, uma sala anexa da unidade.



CONSULTAS E EXAMES

Ainda de acordo com o novo planejamento da Semusa, a coleta de material para exames laboratoriais não será alterada, permanece de segunda a sexta-feira das 7h às 9h30 nas unidades onde há postos de coleta instalados. Durante a força tarefa, as consultas médicas de rotina serão agendadas apenas no período da manhã. Aquelas que já estavam agendadas no horário da tarde estão sendo remanejadas para cedo, de forma a não causar prejuízo à população.

No caso de pacientes com sintomas leves de coronavírus, sendo necessário e prescrito pelo médico, o material para exame será coletado na própria Unidade de Saúde onde estiver sendo atendido.



ENTREGA DE MEDICAMENTOS OU RENOVAÇÃO DE RECEITA

Aos pacientes que necessitam retirar medicamentos e outros insumos nas unidades ou renovar receitas, a Semusa solicita que façam preferencialmente no período da manhã, das 7h às 12h de segunda a sexta-feira, para evitar contato com pacientes suspeitos de Covid-19, que estarão nas unidades no período da tarde.



ESCLARECENDO DÚVIDAS

No caso de dúvidas sobre os novos formatos de atendimentos, a população deve entrar em contato com os profissionais do Call Center, que também estão preparados para responder as indagações. Basta ligar para 0800 647 5225. A ligação é gratuita e o atendimento é realizado todos os dias das 7h da manhã a 1h da madrugada.



UNIDADES QUE ATENDERÃO EXCLUSIVAMENTE COVID-19 NO PERÍODO DA TARDE

Unidades de Saúde da família (USF) Agenor de Carvalho, Aponiã, Caladinho, Castanheira, Ernandes Índio, Hamilton Gondim, José Adelino da Silva, Mariana, Nova Floresta, Oswaldo Piana, Pedacinho de Chão, Renato Medeiros, Ronaldo Aragão, Socialista e São Sebastião, além da UBS Maurício Bustani. As Unidades Municipais de Saúde que não atenderão COVID-19 reforçarão outros serviços, principalmente vacinação. Nesse caso, o atendimento será integral, das 7h às 18h.

São elas: USF Areal da Floresta, Santo Antônio, Vila Princesa e José Adelino da Silva. Esta última, apesar de atender COVID-19, terá serviço de vacinação também no período da tarde em uma sala anexa ao prédio, já que dessa forma não oferece risco de contaminação pelo coronavírus.

