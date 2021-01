Semusa convoca 52 médicos aprovados no processo seletivo emergencial

Os profissionais foram chamados anteriormente e não se apresentaram para assumir o cargo



A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), está fazendo nova convocação de médicas aprovados no processo seletivo simplificado que não se apresentaram para o cargo na primeira convocação. O edital Nº 004/SEMAD/2021 foi publicado nesta sexta-feira (15) no Diário Oficial.

Os 52 médicos reconvocados devem reforçar o trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), com carga horária de 20 e 40 horas semanais. Os candidatos têm o prazo de 15 dias corridos, a contar do primeiro dia útil posterior da publicação do edital, para comparecer na Semad com a documentação exigida.

A Semad está localizada na rua Duque de Caxias, n.° 186 – Bairro Arigolândia, e os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira das 8h às 12h.

O chamamento de médico clínico geral é referente ao Processo Seletivo Simplificado Edital Nº 16/SEMAD/2020 realizado em abril. Os profissionais reconvocados nesta oportunidade já foram chamados anteriormente através dos editais 22, 26, 27, 29, 30 e 35/SEMAD/2020.

NOVAS CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS

Está em andamento um novo processo seletivo para contratação de profissionais de saúde em diversas áreas. O objetivo da Semusa é ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e reforçar os atendimentos nas unidades das zonas urbana e rural.

O edital com o quantitativo de vagas e as áreas de atuação está previsto para ser publicado no final de janeiro.

