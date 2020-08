Semusa atende quase 300 pessoas no bairro Socialista

A próxima região beneficiada com a ação deve ser definida nos próximos dias de acordo com o índice de contaminação local

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria de Saúde (Semusa) executou, na quarta-feira (12), mais uma força tarefa para atender a população com sintomas do novo coronavírus (Covid-19). A ação denominada Operação Covid Zero, aconteceu no bairro Socialista e prestou atendimento médico para os moradores da região identificados previamente pelos agentes comunitários de saúde do local.

Na ação, realizada na Escola Municipal Francisco Elenilson Negreiros, 297 pessoas sintomáticas foram consultadas com médicos especialistas, 192 delas realizaram o teste rápido com 32 resultados positivos. Outros 32 pacientes, que já tinham sido atendidos na unidade de saúde do Socialista, passaram por retorno médico. Mais 115 pessoas foram encaminhadas para retirar os medicamentos na farmácia, instalada estrategicamente na escola.

Um dos primeiros a receber a assistência médica foi Osmar Moraes da Costa, que mora com esposa, netos e uma filha, e testou positivo para a Covid-19. “Tenho sintomas na garganta, dor de cabeça e febre. O médico aqui passou medicamento e eu já até tomei”. Olhando para esposa que recebia atendimento na farmácia, Osmar completa, “graças a Deus minha mulher não foi testada com a Covid, ela só tem um rim e eu espero no senhor para ela não pegar”.



Apresentando sintomas, a moradora da região, Miquelina Oliveira, ressaltou a importância da operação para os moradores, cujo bairro é um dos locais com maior índice de contaminação. “Muita gente precisa de uma consulta, fazer o teste e não têm. Essa ação é muito boa, aqui está sendo uma oportunidade para todos nós moradores”.

Segundo o Boletim Epidemiológico 17, publicado pelo Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), até o dia 8 de agosto o bairro Socialista apresentava 582 casos e 19 óbitos decorrentes da doença.

BALANÇO

Esta foi a terceira ação da Prefeitura de Porto Velho, executada pela Semusa. Ao todo, as três ações realizaram consultas médicas em 1.081 pessoas sintomáticas, 458 pessoas atendidas nas farmácias que são montadas nas operações e 682 testes rápidos aplicados, com 72 pessoas positivadas.

A primeira operação aconteceu no bairro Aponiã, no dia 25 de julho, com 327 consultas médicas em pacientes sintomáticos realizadas, 176 atendimentos na farmácia implantada na escola e 166 testes rápidos foram efetuados sendo 22 positivos.

A segunda ação aconteceu no bairro Agenor de Carvalho, no dia 31 de julho, onde foram realizadas 457 consultas médicas em pacientes sintomáticos, 167 atendimentos na farmácia implantada estrategicamente na escola e 324 testes rápidos aplicados sendo 18 positivos.

Nos próximos dias a Operação Covid Zero segue para outro bairro de Porto Velho. Segundo a secretária da Semusa, Eliana Pasini, para definir os locais que receberão a ação é levado em consideração a população do bairro e o número de casos positivos, apontados pelo boletim epidemiológico.

“É importante esclarecer que não é uma ação de testagem em massa, mas sim, consultas médicas em pessoas que apresentam sintomas do coronavírus. Essas pessoas são identificadas na região onde moram pelos agentes comunitário de saúde que as encaminham para as consultas durante a força tarefa”, finaliza.

Comdecom