Semtran informa retorno do transporte coletivo municipal

Enquanto durarem as medidas de isolamento para o combate e prevenção ao novo coronavírus (Covid-19), a frota permanecerá reduzida

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), informa que o sistema de transporte coletivo urbano municipal retornou as atividades nesta terça-feira (30).

Na segunda-feira (29), houve paralisação irregular dos serviços pelos trabalhadores do sistema de transporte coletivo devido ao não pagamento de salário dos meses de abril e maio. Contudo, para esclarecer a situação à população, os fiscais da Semtran estiveram na garagem do Consórcio SIM para verificar a saída dos veículos e, constataram que os serviços foram retomados com êxito.

Nilton Gonçalves Kisner, secretário da Semtran, disse que em atendimento ao decreto 25.049, de 14 de maio de 2020, do Governo de Rondônia, Porto Velho retorna à Fase 1 dos critérios para funcionamento dos estabelecimentos e/ou atividade com relação aos enquadramentos dos municípios sobre o isolamento restritivo.

“Enquanto perdurar o estado de calamidade pública, suspensão das atividades escolares e quanto às medidas de isolamento para o combate e prevenção ao novo coronavírus (Covid-19), a frota de veículos permanecerá reduzida, atendendo apenas os serviços considerados essenciais. Caso seja verificado o aumento da demanda de passageiros, haverá então o aumento gradual de veículos de forma que sejam atendidas condições seguras de isolamento”, explicou Kisner.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

Ainda de acordo com o secretário Kisner, as medidas de prevenção deverão ser mantidas, tais como, transportar os passageiros com número condizente com a capacidade máxima de assentos, disponibilização, em local de fácil acesso aos passageiros, preferencialmente na entrada e na saída dos veículos, de álcool 70% líquido ou em gel e circulação com janelas e alçapões de teto abertos, visando manter o ambiente arejado, além do uso obrigatório de máscaras por todos.

