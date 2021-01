Semob trabalha em diferentes pontos da cidade

Determinação do prefeito, Hildon Chaves é para que obras de melhoria da infraestrutura urbana sejam executadas com celeridade

Faça chuva ou faça sol, a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob) não para. Na quinta-feira (21), diferentes frentes de trabalho foram empregadas nas ruas da capital atendendo a determinação do prefeito, Hildon Chaves, para que obras de melhoria da infraestrutura urbana sejam executadas com celeridade.

Enquanto nos bairros Planalto II e Três Marias o foco era a limpeza e encascalhamento de diversas ruas, no bairro Castanheira a Semob trabalhou na desobstrução e limpeza do canal da rua São Miguel com Sebastião. Já no Floresta e Cohab, localizados na zona Sul da cidade, os serviços estavam voltados para a rede de drenagem.

Outra ação que segue a todo vapor é a operação tapa buracos. Ruas dos bairros Olaria, São Cristóvão, Liberdade, Nossa Senhora das Graças, bairro Km1, Embratel, Agenor de Carvalho, Mato Grosso, Lagoinha, Nova Floresta e Floresta.

Superintendência Municipal de Comunicação – SMC