Semisb realiza pavimentação e tapa buracos

Na segunda-feira (29) foram aplicadas cerca de 210 toneladas de massa asfáltica na pavimentação e 40 toneladas na operação tapa buracos.

Mesmo em meio a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) as obras de infraestrutura da Prefeitura de Porto Velho não param. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos (Semisb), por meio da Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Suop) está com diferentes frentes espalhadas pela cidade, tudo para dar mais qualidade de vida à população.

Na segunda-feira (29) foram aplicadas cerca de 210 toneladas de massa asfáltica na pavimentação da rua Cedro, bairro Lagoinha, além de mais 40 toneladas na operação tapa buracos que passou pelas ruas Urtiga – bairro Nova Floresta; Bartolomeu Pereira, entre Petrópolis e Algodoeiro, Faveira, Júpiter e Fernando de Noronha – bairro Eletronorte; Tancredo Neves com Aroeira; Tamareira entre Tancredo Neves e Miguel Calmon, João Paulo I entre Av Elias Gorayeb e Av Campos Sales – bairro Caladinho/Conceição; Guaporé com José Vieira Caula; José Vieira Caula com Av Rio Madeira até a Rua Buenos Aires; Eduardo Lima entre Almirante Barroso e Vespaziano Ramos – bairro Nova Porto Velho; Dom Pedro II da Rogério Weber até Rua José de Alencar – Centro; Amazonas entre Mamoré é Amador dos Reis; Raimundo Cantuária com Rua António Violão; Raimundo Cantuária com Av Mamoré; Amador do Reis com Av Rio de Janeiro – bairro Baixa União; Davi Canabarro, da Av Governador Jorge Teixeira até o final – bairro Conquista; Sheila Regina entre Av Caúla e Av Calama – bairro Escola de Polícia e rua Tereza Amélia entre Av União e Rua Chico Mendes – bairro JK.

Já no bairro Lagoinha, uma equipe trabalha na base e sub-base para asfaltamento das ruas Ana Caucaia e Cedro.

Fonte: Comdecom