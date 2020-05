Semed mantém atividades com aulas não presenciais

As ações da Semed não pararam: aulas não presenciais, entrega de kits de merenda escolar e aquisição de ônibus escolares são algumas ações

O secretário municipal de Educação, Márcio Félix, participa nesta terça-feira (26) de uma live no programa Papo Reto, com o tema “Diálogos sobre Educação”, promovido pelo superintendente do Sebrae/RO, Daniel Pereira, com o objetivo de discutir a educação. O assunto será amplamente debatido juntamente com os convidados: Cleuzeni Maria de Jesus, secretária de Educação de Ariquemes e Francisco Herbert Lima Vasconcelos, secretário de Educação de Sobral/CE.

Segundo o secretário Félix, serão ressaltadas as principais ações que a Secretaria tem realizado durante esse período de pandemia. O trabalho de mais eficiência nesse momento são as aulas não presenciais, por meio de ensino remoto e a plataforma virtual de aprendizagem que já tem cerca de 20 mil alunos cadastrados.

Os alunos que possuem acesso à internet podem acompanhar as atividades via plataforma online e os que não tem internet, os pais ou responsáveis podem pegar as atividades impressas nas escolas com a Coordenação Pedagógica ou Direção. Todas essas atividades valem como horas/aulas e dias letivos.

Outra ação importante e de grande valor são os kits de merenda escolar que já estão sendo entregues aos alunos, que são em torno de 45 mil alunos na rede municipal de ensino. Os kits são entregues nas escolas através do contato feito pelas escolas com os pais e responsáveis para que os mesmos possam buscar os itens que substituem a merenda escolar que não estão recebendo nesse período em que as aulas estão suspensas.

E ainda mais uma ação importante é sobre o transporte escolar. O prefeito Hildon Chaves viabilizou a compra de 146 ônibus totalmente novos que servirão para o transporte escolar dos alunos da zona rural de Porto Velho.

Também foi realizado Processo Seletivo para motoristas e monitores dos 146 ônibus escolares da zona rural e realizada formação continuada com mil vagas para professores na rede municipal e entidades parceiras. Esses são alguns dos principais assuntos que serão debatidos no programa nesta terça-feira, dia 26.

Fonte: Comdecom