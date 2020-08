Semed incentiva participação ao prêmio gestão escolar 2020

As 27 escolas “Referência Estadual” receberão R$ 5 mil, as cinco escolas “Referência Regional” receberão, R$ 10 mil e a “Referência Nacional” receberá R$ 30 mil

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Educação, incentiva as escolas públicas a participarem do Prêmio Gestão Escolar 2020 que está com as inscrições abertas até 15 de agosto. A proposta é reconhecer projetos eficientes e inovadores na educação básica da rede pública de todo o país.

Com o tema “Como as escolas estão enfrentando o desafio do afastamento social para manter o vínculo entre os atores escolares?”, o prêmio é uma realização do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e Ministério da Educação (MEC).

Segundo o secretário municipal de Educação, Márcio Félix, a iniciativa representa o reconhecimento da união de esforços para superar os desafios que a situação atual impõe. “Na edição especial de 2020, o regulamento prevê a premiação de professores e a equipe escolar, considerando além do gestor, os atores que estão na ponta do processo de ensino e aprendizagem”, disse.

Podem se inscrever ao prêmio gestores e professores de escolas regulares de educação básica pública de qualquer etapa: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A equipe escolar deve preencher o cadastro da escola no site www.premiogestaoescolar.com.br, além de conferir o regulamento.

As informações do Consed dão conta que serão premiadas as equipes escolares (cada equipe sendo composta por um gestor, um coordenador e quatro professores) que conseguiram transformar o momento de apreensão em soluções criativas e inovadoras de forma colaborativa e conjunta para manter o clima educacional, apesar do afastamento social.

ETAPAS

O processo de seleção das escolas inscritas se dará em três etapas: estadual; regional e nacional.

PREMIAÇÃO

Além dos certificados de participação, serão concedidos prêmios, como vagas gratuitas no curso de especialização a distância da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), em 2021, as 27 escolas selecionadas pelos Comitês Estaduais como “Referência Estadual” receberão R$ 5 mil, as cinco escolas finalistas selecionadas como “Referência Regional” receberão, R$ 10 mil e a escola selecionada como “Referência Nacional” receberá R$ 30 mil.

