Semas dá novo prazo para beneficiários que não realizaram vistoria

Ao menos 57 das 600 pessoas que foram contempladas com unidades habitacionais do Residencial Rondon I (2º distrito) estão sendo convocadas (em segunda chamada) pela Secretaria de Assistência Social de Ji-Paraná (Semas) para realizar a vistoria dos imóveis construídos recursos do programa federal Minha Casa, Minha Vida.

A Semas estabeleceu prazo até quinta-feira (12) para que os contemplados agendem as vistorias dos imóveis. O procedimento é importante para que o futuro proprietário identifique possíveis irregularidades, antes da assinatura do contrato com a Caixa Econômica Federal.

O não comparecimento no prazo estipulado, segundo a titular da pasta, Sônia Reigota, ou qualquer alteração de renda que provoque o desenquadramento motivará a desclassificação imediata. Assim, o beneficiário perde o direito de assinar o contrato, com a consequente perda do imóvel.

A lista dos beneficiários está disponível no Diário Oficial do Município (por meio do site da Prefeitura de Ji-Paraná. Os nomes também foram publicados em jornais impressos de grande circulação. Informações complementares podem ser obtidas na sede da Semas na avenida Marechal Rondon, 1380, centro, próximo ao Feirão do Produtor Rural.

As vistorias às unidades do Residencial Rondon I tiveram início no dia 26 de outubro e encerram em 6 de novembro. No entanto, 57 beneficiários não compareceram e também não informaram a desistência. A secretaria estima que até o fim de novembro as chaves das novas residências sejam entregues.

Fonte:Decom Ji-Paraná