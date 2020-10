Semana Acadêmica Integrada da FCR aborda tecnologia e implicações sociais

Começou ontem (14) e encerra na sexta-feira (16), a Semana Acadêmica Integrada da Faculdade Católica de Rondônia (FCR). Para a edição, o tema escolhido foi “Olhar Interdisciplinar para as Tecnologias Digitais e suas Implicações Sociais” baseado no documentário “O dilema das Redes”.

Os encontros são promovidos envolvendo os cursos de Direito, Filosofia e Psicologia da Instituição e serão sempre das 19h às 21h30min. Para participar, basta realizar a inscrição gratuita no link (www.even3.com.br/semanaintegradafcrwww.even3.com.br/semanaintegradafcr). O evento terá mesas de debate com transmissão pelo YouTube e pelo Google Meet.

Na opinião do Prof. Stênio Castiel, coordenador do curso de Direito, a revolução tecnológica que vivenciamos faz com que as carreiras jurídicas bem como os demais ramos do conhecimento tenham que compreender o momento. “Entender quais os desafios que iremos nos deparar e, principalmente, preparar os futuros profissionais para os novos tempos devem ser objeto de reflexão por quem pretenda operar o direito nesses tempos de tanta tecnologia”, declarou.

DESAFIOS

O acesso à informação e ao conhecimento trazem novos desafios. “Há a necessidade de repensar valores, condutas, comportamentos e posicionamentos éticos em diversas esferas de atuação profissional”, recordou Profa. Sâmia Manthey, coordenadora do curso de Psicologia.

“Não é possível pensar a contemporaneidade e suas configurações, sem a inclusão da tecnologia e seus distintos dispositivos eletrônicos. Nota-se as inevitáveis consequências para os relacionamentos, o bem estar e a saúde de pessoas e instituições.”, acrescentou Sâmia.

A Semana Integrada, por si só, será de reflexão e aprofundamento sobre a tecnologia e seus diversos aspectos sociais, jurídicos, psicológicos e filosóficos. Será emitido certificado de participação aos inscritos.

COORDENAÇÃO

O evento é organizado pelas coordenações de cursos: Direito (Prof. Stênio Castiel), Filosofia (Prof. Renato Fernandes) e Psicologia (Profa. Sâmia Manthey), sob o gerenciamento do Prof. Pedro Abib, diretor acadêmico da FCR.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Data Horário Mesa Palestrantes Quarta14/10/2020 19:00 20:15 Dos prazeres momentâneos dos likes ao sofrimento solitário: um debate acerca dos aspectos psíquicos, jurídicos e éticos do direito à intimidade nas redes sociais. Profa. Selena CastielProf. Breno AzevedoProfa. Dra. Noêmia de Sousa Chaves Quarta14/10/2020 20:00 21:00 Tecnologia e Trabalho: construção da imagem profissional Prof. Vinicius AssisAna Castanheira (Psicóloga) Quarta14/10/2020 20:00 21:00 Influência das redes sociais no comportamento suicida de adolescentes *Transmissão pelo Google Meet Camila Corrêa Matias Pereira(Enfermeira) Elisabete Christofoletti(Psicóloga) Quinta15/10/2020 19:00 20:15 Assédio sexual no mundo dos jogos eletrônicos: questões de gênero na era da tecnologia Prof. Cristiano de PaulaProf. Stênio Castiel Quinta15/10/2020 20:15 21:00 A captação de dados na Internet e os perigos da era da tecnologia Charles Vasconcelos – Acadêmico – DireitoProf. Felippe Pestana Sexta16/10/2020 19:00 20:15 Reflexões sobre o uso de mídias eletrônicas para crianças e adolescentes Profa. Tércia MaríliaCarina Clemes Sexta16/10/2020 20:00 21:00 Redes sociais e a política de ódio. A identificação do inimigo no outro Prof. Cleverton ReikdalAny Cleiane (Psicóloga)

