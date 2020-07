Semagric segue trabalhando na recuperação de estradas

Conforme orientação do prefeito Hildon Chaves, Semagric mantém diversas frentes de trabalho na zona rural e distritos

As chuvas esparsas nos últimos dias não estão sendo empecilho para que as equipes da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (Semagric) continuem mantendo a rotina de trabalho na zona rural, distritos e setor chacareiro no entorno da capital, além da recuperação de ruas e avenidas nos distritos.

Nessa quarta-feira (8) foram iniciados os trabalhos de recuperação do Travessão Triângulo, no distrito de União Bandeirantes. Segundo o secretário Luiz Cláudio da Agricultura, o Travessão Triângulo é uma importante via de escoamento da produção rural e as máquinas estão trabalhando na limpeza lateral, patrolamento e encascalhamento de pontos considerados problemáticos.

“Mesmo durante o período de fortes chuvas a Semagric não diminuiu o ritmo de trabalho e agora, na seca, estamos com tudo planejado para recuperar praticamente toda a malha viária vicinal de Porto Velho e distritos”, disse Luiz Cláudio.

Fonte: Comdecom