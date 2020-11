Segundo turno: Ibope diz que Hildon Chaves (PSDB) teria 49% e Cristiane Lopes (PP) 33%

O teor de uma decisão da Justiça Eleitoral esclareceu que a última pesquisa do Ibope, divulgada em Porto Velho no dia 11 deste mês, apontou para uma vitória de Hildon Chaves (PSDB) sobre Cristiane Lopes (PP). A pesquisa cita que no segundo turno Hildon tem 49% da intenção de votos, enquanto Cristiane tem 33%. A decisão foi proferida devido a uma ação movida pela própria candidata do PP contra uma internauta.

Pesquisa do Ibope divulgada no último dia 11 dizia que no segundo turno Hildon teria 49% e Cristiane 33%

Na decisão judicial é citado que Cristiane Lopes entrou com uma ação alegando que a internauta havia divulgado fake news ao citar que Hildon Chaves teria 49% das intenções de voto no segundo turno. A candidata do PP alega que, segundo o Ibope, teria 33, e Hildon 29%.

O magistrado, no entanto, determinou uma busca no site do Ibope, verificando “que o resultado da projeção feita para um suposto 2º turno entre o candidato Hildon Chaves e a candidata Cristiane Lopes realmente é de 49% para o primeiro, e de 33% para a segunda”.

Dessa forma a Justiça Eleitoral não concedeu a liminar pretendida por Cristiane Lopes e não determinou a retirada da postagem no Facebook.

Prefeito Hildon ao lado da primeira dama de Porto Velho. Mariana Carvalho também acompanhou o candidato na hora do voto.

Entenda o caso

O site G1 cometeu uma falha e por alguns minutos manteve postada a informação que a pesquisa do Ibope apontava para uma vitória de Cristiane Lopes sobre Hildon Chaves no segundo turno, por 33% a 29%. Acontece que em seguida a informação foi corrigida, sendo postado no G1 que Hildon teria 49% das intenções de voto e Cristiane 33%.

Depois disso a candidata Cristiane Lopes recorreu à Justiça e conseguiu que a simulação feita pelo Ibope entre os candidatos em Porto Velho, em um segundo turno, não fossem mais divulgadas. Assim, o G1 teve que retirar a simulação.

No UOL está postada a matéria mostrando a pesquisa do Ibope aponta Hildon com 49% das intenções de voto no segundo turno, e Cristiane Lopes com 33%. Como a candidata não entrou com ação contra o UOL, a informação não foi retirada do site.