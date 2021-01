Sebrae lança 15 opções de cursos online gratuitos pelo WhatsApp

Você é empreendedor e usa o WhatsApp constantemente? Já imaginou aproveitar seu tempo no aplicativo para absorver conhecimento que ajudará no crescimento do seu negócio? Essa é a mais nova proposta do Sebrae: cursos online que podem ser feitos através do WhatsApp. A novidade foi lançada em julho durante a pandemia, pelo Sebrae SP. Desde então, cerca de 50 mil usuários já procuraram participar da iniciativa. Diante do sucesso nas adesões, os cursos agora estão disponíveis para empreendedores de todo país, gratuitamente.

Até o momento são quinze opções de cursos: Será que sou empreendedor? Empreendedor de sucesso, A formação de preço para o meu tipo de negócio, Fluxo de caixa como ferramenta de gestão, Marketing digital, Controle da movimentação financeira, Conhecendo e valorizando o cliente,

Planeje metas e resultados, Acesso ao crédito, Avaliando as vendas, Desenquadramento do MEI e novas possibilidades de tributação, Crescimento planejado e orientado por resultados, Inovação e possibilidades de crescimento. No início de 2021 serão lançadas mais opções com foco na economia criativa.

Todos os cursos disponibilizados foram elaborados com tecnologias de inteligência artificial e proporcionam aos alunos uma experiência de autodesenvolvimento, com uso de vídeos, textos, imagens e testes interativos com perguntas e respostas. Durante a imersão no conteúdo, os usuários vão recebendo pílulas de conhecimento com feedbacks de como está indo sua evolução. Caso a pessoa desista do curso, também há interação motivacional, para que ela volte a dar atenção ao conteúdo que é criado de maneira bastante objetiva.

A analista de soluções do Sebrae, Raquel Bentes, afirma que o sucesso na procura pelos cursos se dá pelo fato de as pessoas poderem acompanhar o material de maneira independente, de onde estiverem e com a facilidade de cursar pelo telefone. “O Sebrae entende que o dia a dia do empreendedor é muito corrido. Muitas dessas pessoas trabalham sozinhas. Paralelamente a isso, a maioria vive conectado, usa bastante o WhatsApp para se comunicar com clientes e fornecedores. Então, o Sebrae criou essa oportunidade para ele absorver conhecimento enquanto usa a ferramenta de trabalho. O resultado tem sido muito positivo”, analisa.

Raquel acrescenta que os cursos foram criados com tecnologias avançadas de ensino à distância, por isso proporcionam aprendizado real e engajamento dos usuários. “Mais uma vez o Sebrae inova, trazendo para os microempreendedores uma experiência baseada na Learning Management System (LMS) que significa Sistema de Gestão de Aprendizagem. Essa inteligência desenvolve, estimula e acompanha o processo de estudos online, num ambiente instigante. Oferecemos gratuitamente uma metodologia avançada, gerando conhecimento para que empreendedores possam aplicar em seus negócios e crescerem cada vez mais”, observa a analista.

