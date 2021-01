Sancionada lei do deputado Alex Silva que inclui o evento “Marcha para Jesus” no calendário cultural oficial do estado de Rondônia

Celebração poderá ocorrer anualmente no feriado nacional de Corpus Christi

Na última terça-feira (12) foi sancionada pelo Governo de Rondônia e publicada no Diário Oficial, a Lei Nº 4.939, de autoria do Deputado Estadual Alex Silva (Republicanos), que inclui no calendário cultural oficial do Estado de Rondônia, o evento religioso “Marcha para Jesus”.

A Marcha para Jesus é um evento que une cerca de 10 milhões de pessoas de diversas denominações da fé cristã em milhares de cidades do Brasil e do mundo. Em Porto Velho, atrai em média um público de 50 mil pessoas e já compõe o calendário cultural e turístico da capital, por meio de lei municipal criada pelo então vereador já falecido, Edesio Fernandes.

O Deputado Alex Silva contou que, atendendo a solicitação da comunidade evangélica criou o Projeto de Lei a nível estadual em 2019, e só agora a lei foi sancionada pelo Governo do Estado e o movimento poderá acontecer oficialmente todos os anos no feriado nacional de Corpus Christi.

“O objetivo do evento é reunir fiéis de todas as denominações religiosas para proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo e celebrar a fé, levando paz, amor e união às pessoas. Em nome dos milhares de evangélicos rondonienses e de todos os adeptos do evento, agradecemos ao governador em exercício, José Jodan, por sancionar essa importante Lei. Estamos muito felizes, pois essa é uma vitória do povo de Deus!”, comemorou o parlamentar.

