Reunião estratégica alinha lançamento, planejamento e governança de ações da Prefeitura de Porto Velho para a retomada pós-covid

Com a proposta de contribuir com a excelência na gestão pública e com a eficiência dos serviços públicos e do ambiente de negócios, a Prefeitura de Porto Velho aderiu ao Programa Cidade Empreendedora, coordenado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia (Sebrae).

A liderança municipal ocorre sob a responsabilidade da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho (ADPVH). Desta forma, foi viabilizada na sexta-feira (19), a segunda reunião de alinhamento para o estabelecimento da governança e do planejamento das próximas ações junto à Secretaria Geral de Governo (SGG), visando o envolvimento, participação e monitoramento de resultados de todas as secretarias municipais nos eixos temáticos propostos pelo programa Cidade Empreendedora.

Para o presidente da ADPVH, Marcelo Thomé, “É um esforço da Prefeitura em preparar a cidade para que esse momento assim como a geração de empregos e de renda seja o mais rápido possível, tão logo, a pandemia passe e retomemos a normalidade das atividades”, disse com tom de expectativa Thomé.

Adicionalmente ao Programa Cidade Empreendedora, um cronograma está em construção para a realização de encontros com os setores econômicos e cadeias produtivas buscando entender como a Administração Municipal pode contribuir visando aprimorar e agilizar os processos às entregas de forma que haja a desburocratização do processo de empreender.

Encontros como este, entre setores econômico e produtivo, serão traçados “Desta forma, o empreendedor [empresário] poderá perceber que a Prefeitura é parceira e não um obstáculo a ser vencido. Já avançamos desde a primeira gestão do Hildon Chaves. O próximo passo agora é avançar no acolhimento ao investimento escutando o nosso cliente”, completou o presidente.

COMPROMISSO

Segundo o secretário-geral de Governo, Fabrício Jurado, o prefeito tem uma preocupação constante em promover o desenvolvimento do município. “O que depender da gente, estamos à disposição da ADPVH para alinhar ações. Temos um absoluto compromisso com os setores produtivos e de desenvolvimento”, declarou.

EIXOS

Em apresentação feita pelo diretor técnico da ADPVH, Guilherme Gonzales, demonstrou a estrutura temática do Programa Cidade Empreendedora que está estruturada em dez eixos, como: Gestão Municipal, Lideranças Locais, Desburocratização, Sala do Empreendedor, Compras Governamentais, Empreendedorismo na Escola, Inclusão Produtiva, Marketing Territorial e Setores Econômicos, Cooperativismo e Crédito, Inovação e Sustentabilidade. A execução dos trabalhos (ações), segundo ele, vai ocorrer após diagnóstico a ser realizado em cada uma das Secretarias Municipais já nas próximas semanas.

REGISTROS

Estiveram na reunião, o presidente da Câmara de Vereadores de Porto Velho, vereador Edwilson Negreiros (PSB), a secretária Rosineide Kempim, a Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos (Semesc), o diretor técnico do Sebrae, Samuel Almeida.

Texto: Etiene Gonçalves

Foto: Emílio Tiago e Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)