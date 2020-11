Redes Sociais não perdoa: Elogios de Cristiane Lopes a programa de asfalto de Hildon Chaves é a sensação do momento na net

Em vídeo de 2018 a vereadora comemora o asfaltamento das ruas do bairro Conceição

Na reta final deste segundo turno ganharam destaque no Facebook, Instagram e grupos de Whatsapp os elogios de Cristiane Lopes ao trabalho do prefeito Hildon Chaves.

Os elogios ao trabalho de asfaltamento com drenagem no Bairro Conceição foram direcionados ao prefeito Hildon Chaves, por Cristiane Lopes em 2018. Contradizendo ao que a candidata vem divulgando em suas redes sociais, atacando o programa de asfalto executado pela municipal, dizendo que são asfaltos eleitoreiros e casca de ovo. O vídeo de 2018 mostra uma postura diferente da candidata do progressista Cristiane Lopes.

O interessante é que a vereadora pede para a população agradecer o prefeito de Porto Velho, e como candidata ataca violentamente o programa de asfalto da Prefeitura. Durma com um Barulho desses. Quem merece ser ouvido a candidata ou a vereadora???

Não são elogios irônicos, como pode pensar o eleitor. Os elogios são sinceros, mas são de meados de 2018, muito antes da campanha eleitoral.

E bom lembrar que há pouco mais de dois anos a vereadora Cristiane Lopes não falava em “asfalto eleitoreiro que está sendo feito nos últimos meses de mandato”.

Os vídeos estão fazendo sucesso por serem descontraídos e curtos, já que o público não aprecia muito as gravações com imagens fortes, principalmente as mais longas.

