Recursos do deputado Cirone Deiró contemplam o município de Primavera de Rondônia

Parlamentar afirmou que tem no governador Marcos Rocha um grande parceiro para apoiar o desenvolvimento de Rondônia

O prefeito Eduardo Bertoletti Siviero já deu início aos trabalhos para a instalação dos tubos armco que foram adquiridos com recursos liberados pelo deputado Cirone Deiró (PODE). O prefeito informou que estão sendo substituídos 12 pontilhões de madeira que comprometia a trafegabilidade na área rural. Nesse primeiro momento, os recursos liberados pelo deputado somam R$ 130 mil, e vão fortalecer as ações de recuperação das linhas vicinais que o prefeito Eduardo Bertoletti tem priorizado em parceria com a câmara de vereadores.

O município de Primavera se destaca na produção agrícola também na pecuária de corte e leite.

De acordo com o vereador Cristóvão Lourenço, o apoio e parceria do deputado Cirone Deiró demonstra seu compromisso com o desenvolvimento do município de Primavera de Rondônia, especialmente com os agricultores e suas famílias. “A cada período chuvoso nós tínhamos as mesmas dificuldades porque a área rural do nosso município tem muitos córregos. As intensas chuvas sempre colocavam em risco a trafegabilidade dos agricultores, porque esses pontilhões não ofereciam segurança, isso comprometia o escoamento da produção agrícola”, afirmou.

Para o vereador professor Fábio, a parceria do deputado com o município de Primavera de Rondônia chega em boa hora e já com ações concretas. Segundo ele, Cirone Deiró se mostrou sensível as demandas apresentadas por ele, e também pelos vereadores Diego Coutinho e Cristóvão Lourenço. “O deputado priorizou a nossa reivindicação. Estamos aqui falando de recursos que já foram liberados para o município que fez a licitação e comprou os tubos armco que já estão sendo instalados naqueles pontos mais críticos da área rural do município”, destacou.

O prefeito Eduardo Bertoletti destacou o empenho e parceria dos vereadores Diego Coutinho, Professor Fábio e Cristóvão Lourenço na efetivação dessa ação, e também o compromisso do deputado em resolver um problema crônico que os agricultores do município de Primavera de Rondônia enfrentavam. “Estamos satisfeitos e agradecidos pelo trabalho do deputado Cirone Deiró em prol do desenvolvimento dos municípios rondonienses. Na condição de prefeito do município de Primavera me sinto representado e contemplado com esse trabalho que o deputado tem desenvolvido de forma muito séria e comprometido com o desenvolvimento dos nossos municípios e o bem estar das pessoas”, conclui.

Para o deputado, o êxito do seu trabalho é resultado da sua experiencia na condição de empresário, e também como ex-secretário municipal de obras e ex-vice prefeito do município de Cacoal. Segundo ele, conhecer os problemas reais das pessoas, e as dificuldades que os prefeitos enfrentam diante de um orçamento reduzido ajudaram a ter um olhar voltado as questões municipalistas. “Tenho no governador Marcos Rocha e sua equipe um grande parceiro para apoiar o desenvolvimento dos municípios rondonienses e melhorar a qualidade de vida das pessoas”, concluiu.

Texto: Edna Okabayashi-ALE/RO

Foto: Assessoria