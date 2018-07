Raupp visita municípios da região central e anuncia benefícios

O senador Valdir Raupp reuniu-se na manhã desta sexta-feira (13), com lideranças da região central do estado em visita aos municípios de Ouro Preto do Oeste e Ji-Paraná.

Em Ouro Preto, na Câmara de Vereadores, o senador acompanhado da deputada federal Marinha Raupp, entregou ao prefeito e vereadores, a ordem de empenho de R$ 216 mil para a saúde.

“Temos trabalhado conforme a demanda que nos é apresentado. O prefeito nos solicitou e trouxemos recursos para saúde com essa emenda para insumos e uma ambulância e em breve chegará máquinas para compor o parque de máquinas do município além é claro das obras já concretizadas aqui”, disse o senador.

“Somos gratos pelo trabalho firme do Senador Raupp pelo desenvolvimento de Ouro Preto e hoje aproveitamos para discutir a parceria para novos empreendimentos no nosso município “, afirmou o prefeito Vagno Panisoly.

Para Ji-Paraná , Raupp anunciou durante reunião com o prefeito Marcito Pinto e com os vereadores, a entrega de um trator com pneus e grade aradora , 190 mil para o transporte eletivo para atender a saúde, um gabinete odontológico, 190 mil para insumos para saúde, uma ambulância e, 300 mil para tubos armcos e uma patrol.

“ É um trabalho que faz a diferença, e nós jiparanaenses reconhecemos o empenho do Senador Raupp pelo nosso município”, destacou o prefeito Marcito Pinto.

Afonso Candido, presidente da Câmara de Ji-Paraná ressaltou a disponibilidade do senador em atender as solicitações do legislativo municipal.

“ O senador Raupp e a deputada Marinha sempre nos foram solícitos, e tenho certeza que mais investimentos virão para Ji-Paraná a a partir desta reunião “, declarou Afonso.

Raupp cumpre ainda agenda em Presidente Médici, Cacoal, Pimenta Bueno e Primavera de Rondônia, durante o final de semana.