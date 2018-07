Raupp vai percorrer os 52 municípios para prestar contas

O senador Valdir Raupp (MDB) iniciou essa semana sua pré-campanha para a reeleição ao senado em visita aos municípios de Rio Crespo, Alto paraíso, Itapuã do Oeste e Candeias.

Raupp vai aproveitar o recesso parlamentar e o período que antecede as convenções e intensificar as visitas aos municípios do estado para prestar contas do trabalho realizado e apresentar o nome do pré-candidato ao governo do partido, o deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho.

Recepcionado pelo pioneiro Sandi Calistro, lideranças locais e correligionários do MDB de Rio Crespo, o senador Raupp acompanhado da deputada Federal Marinha Raupp apresentou o resultado do trabalho para pavimentação asfáltica, recuperação das estradas vicinais, além de investimentos destinados a saúde do município.

“Reconhecemos o compromisso e amizade do senador Raupp com o nosso município”, registrou Sandi, ao manifestar satisfação com o trabalho do senador.

Em Alto Paraíso, município em que o senador Raupp destinou recursos para a construção da sede da prefeitura, recursos para compra de equipamentos para apoiar a agricultura, execução de pavimentação asfáltica e a saúde, o senador manteve reunião com lideranças locais e vereadores.

Já em Itapuã do Oeste, durante encontro com as lideranças locais e o prefeito Moisés Cavalheiro, o senador Raupp fez um breve balanço das ações desenvolvidas naquele município.

Raupp relatou a conquista com a implantação da subestação de energia que teve um investimento de 38 milhões, além dos recursos destinados a pavimentação com bloquete, recuperação nas estradas vicinais, entre outras ações.

O prefeito Moisés Cavalheiro destacou a importante parceria que o senador tem com o município de Itapuã do Oeste. “Seu apoio e da deputada em prol do desenvolvimento do município tem feito a diferença em nossa administração. Precisamos continuar essa boa parceria de trabalho e compromisso com o nosso município”, destacou.

A agenda de visitas e prestação de contas foi encerrada no município de Candeias do Jamari. O munícipio foi contemplado com recursos para pavimentação asfáltica, saúde, recuperação de estradas vicinais, além da duplicação da BR 364.

O senador Raupp agradeceu a receptividade das lideranças locais e o apoio que tem recebido ao logo dos anos.

“Nosso sentimento é de gratidão, pela receptividade ao nosso trabalho. Estamos ouvindo as lideranças e recebendo suas reivindicações para construir nossas propostas para mais um mandato no senado”, finalizou.

