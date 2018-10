Raupp tem compromisso com a geração de emprego e a industrialização do Estado

Depois de ter trabalhado pela aprovação da no Congresso Nacional do parcelamento do REFIS das micro e pequenas empresas, permitindo o refinanciamento das dívidas do setor, o senador Raupp agora quer trabalhar pela geração de emprego e renda e a industrialização dos municípios rondonienses.

Autor do projeto que criou a Zona de Processamento do Estado, e a destinação da área para a implantação do Novo Polo Industrial de Porto Velho, o senador defende que Rondônia inicia um novo ciclo de desenvolvimento com o processamento e industrialização dos seus produtos. “O primeiro passo já foi dado, as empresas já começaram a se instalar na área do Novo Polo Industrial”, informou.

Em reunião, com os trabalhadores das indústrias e empresas na região central do estado, Raupp fez uma rápida prestação de contas do seu mandato e falou dos novos desafios que precisam entrar na pauta dos rondonienses. Segundo o senador, a exemplo de Porto Velho que ganhou uma nova área, a grande maioria dos municípios tem parques industriais que precisam ser regularizados, revitalizados e dotados de infraestrutura para atender os empreendedores.

Raupp destacou o grande potencial que os municípios rondonienses tem para desenvolver em diversas áreas. Ele citou como exemplo, a região de Cacoal e Pimenta Bueno que tem um grande potencial para a geração de emprego nas áreas de cerâmica, indústria da confecção e comércio. “Temos que trabalhar para atrair novas empresas e favorecer os empreendedores que estão aqui gerando emprego e renda e movimentando a economia local”, defendeu.

Para o empresário e vice-prefeito de Cacoal, Cirone da Tozzo, o trabalho do senador Raupp em favor dos rondonienses está presente em várias ações e obras que contribuíram para o desenvolvimento dos municípios. Raupp sempre colocou sua experiência e o bom relacionamento em Brasília para servir os rondonienses. “Acreditamos que a reeleição do senador Raupp é necessária para garantirmos a continuidade deste trabalho”, concluiu.