Quais os novos rumos da arquitetura em 2020?

Próximo ano é decisivo e aponta transformação e evolução para a arquitetura mundial

A arquitetura está na encruzilhada da tecnologia, da sociedade e das ciências materiais. Como ilustrado pelo The Economist no infográfico abaixo, as principais tendências que influenciam dramaticamente o futuro do nosso ambiente construído são: robôs que aumentam a força de trabalho de construção, impressão em 3D, drones e exoesqueletos vestíveis, novas formas de design flexível que prolongam a vida útil de uma infraestrutura, sua economia circular e adaptabilidade.

Além disso, temos novos materiais que dão origem a edifícios maiores e mais ecológicos, como o grafeno, a produção de cimento carbono-negativo e simulação multi-física. De maneira geral, o ambiente construído se torna inteligente e automatizado: big data, inteligência artificial, equipamentos utilitários autônomos e serviços automatizados nas cidades e casas, habilitados por sensores, como é o caso de muitos imóveis em São Paulo.

No quesito de urbanismo, veículos sem motorista podem vir num futuro próximo remodelar nossas cidades, que cada vez mais poderão contar com menos carros e, com isso, menos necessidade de estacionamentos.

Todos esses tipos de impacto apontam para um ano 2020 com uma grande amplitude de transformações para o cenário da arquitetura mundial, seja em imóveis no Morumbi ou qualquer outro bairro brasileiro, seja em cidades mundiais de referência, como Tokio, Xangai, Dubai, Nova York ou Paris.

Impacto da impressão 3D

Mesmo quando a tecnologia digital está transformando os processos da AEC, as plataformas digitais emergentes estão preparadas para transformar os próprios produtos de construção. A arquitetura, nesse sentido, tem ajudado a liderar uma revolução industrial na construção, engenharia civil e mecânica, usando a impressão 3D para aplicações arquitetônicas em larga escala. Por meio de consultoria, fabricação e tecnologia integradas, está cada vez mais buscando usar a construção aditiva na indústria da construção, além de desenvolver soluções para o usuário final e a tecnologia necessária para fabricar produtos.

Impressão 3D como o futuro da construção

O conceito de usar construção aditiva para fabricar componentes de construção pode ser o próximo passo na evolução em direção à pré-fabricação. Ao pré-fabricar sistemas de construção, as equipes da AEC podem fornecer produtos de qualidade mais rapidamente, com custos reduzidos. A construção aditiva leva esses benefícios um passo adiante. Ele permite que os fabricantes produzam formas únicas altamente complexas a um custo controlado. Ele fornece uma precisão incrivelmente alta para cada componente em níveis inferiores a 0,5 mm. Ao usar o design paramétrico para criar um componente otimizado, menos material é necessário, levando a produtos mais leves e menos desperdício. O futuro da arquitetura, a partir de 2020, certamente visará sugerir que a integração desses processos possa reduzir o tempo de lançamento no mercado em aproximadamente 40%.

Futuro planeja a alienação da economia descartável

O ciclo de produção em arquitetura, com o uso e descarte da economia moderna – também conhecido como modelo de rotatividade – está sob pressão e deve trazer novidades para 2020 também. Fundamentada numa cadeia de suprimentos alternativa – que envolve reparos, reciclagem ou desmontagem como parte da economia circular – não pode corresponder às economias de escala do sistema atual para a criação de novos produtos.

A mentalidade descartável do consumidor atual evoluiu das demandas do início do século XX por uma melhor higiene. Os primeiros produtos descartáveis ​​[artificiais] foram toalhas de papel ou guardanapos. Em vez de usar materiais de pano que precisavam ser lavados, a substituição higiênica eram produtos descartáveis. Desde então, chegamos à fase em que a eficiência da produção dificulta a concorrência de produtos duradouros. No entanto, uma nova abordagem de design e de arquitetura pode desafiar essa mentalidade. Ao se planejar que as pessoas mantenham os produtos por um longo período de tempo, tentar estimular laços emocionais com os produtos é uma grande sacada da arquitetura.

Da mesma forma, o design de herança ou herança cria valor sentimental. As pessoas tendem a se apegar a objetos como relógios, joias, pinturas ou móveis que contam uma história pessoal. Novos regulamentos podem ajudar a prolongar a vida útil de um produto. Outra maneira de aumentar a durabilidade é alterando as dimensões de um produto ou usando novos materiais. Isso pode tornar um produto mais caro, mas se durar mais, dará à marca uma imagem positiva.

Grafeno revolucionário e suas incríveis propriedades arquitetônicas

A arquitetura irá afastar-se cada vez mais do silício. Há uma nova substância que promete revolucionar a medicina, a indústria, o tratamento de água, a eletrônica e muito mais. Essa substância é o grafeno – uma camada de carbono com um átomo de espessura, um milionésimo da largura de um cabelo humano.

Por ser o primeiro material bidimensional do mundo, o grafeno é potencialmente abundante (o carbono é o sexto elemento mais abundante no universo) e barato. E possui qualidades surpreendentes e usos potenciais, que a partir de 2020 mudará os rumos da arquitetura significativamente com seu uso.

Como principal qualidade, ele é transparente, mas conduz eletricidade e calor. A maioria dos bons condutores são metais como o cobre, que é opaco e rápido para aquecer quando a eletricidade passa. Mas eles são propensos a pontos quentes, que se formam em torno de defeitos e causam falhas nos dispositivos eletrônicos. O grafeno, por outro lado, transfere calor de maneira eficiente. É uma boa alternativa ao cobre, por exemplo. De fato, no futuro, os equipamentos eletrônicos podem usar interconexões de cobre revestidas com grafeno para evitar superaquecimento ou desgaste.

Além do mais, ele é leve e flexível, mas é incrivelmente 200 vezes mais forte que o aço. A ligação carbono-carbono é muito forte e, assim, os átomos de carbono do grafeno são dispostos em uma estrutura de favo de mel firme e uniforme, capaz de suportar cargas e resistir ao rasgo. Uma membrana de grafeno poderia suportar uma força forte sem quebrar. Um dia poderá ser usado no setor aeroespacial, transporte, construção e defesa.

Além do mais, ele é um superlubrificante. Se você pegar um pedaço de grafeno sem falhas e colocá-lo em cima de outro, e deslizar um contra o outro, quase não haverá atrito. As peças das máquinas de revestimento com grafeno podem minimizar o atrito indesejado, fornecendo inúmeras aplicações à indústria de construção civil e sendo uma excelente resposta para necessidades arquitetônicas.

Gostou deste artigo? Compartilhe-o em suas redes sociais!