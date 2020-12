Quadras esportivas são concluídas

Agora os serviços estão focados na drenagem e calçamento, cuja previsão de entrega é ainda para o primeiro semestre

Quem passa pela avenida Vieira Caúla ou quem vive na região no entorno do Skate Park, aguarda ansioso pela conclusão das obras do local. Inaugurado em 2009, teve um projeto de reforma e melhoria iniciado em 2012, porém embargado pouco tempo depois. Haviam divergências no projeto e a empresa pedia, na Justiça, reajuste dos valores contratados. A obra ficou paralisada por mais de seis anos.

Segundo o secretário municipal de Integração, Álvaro Mendonça, ao assumir a administração municipal, dr. Hildon Chaves fez o compromisso de destravar o processo existente e dar continuidade às obras, para que a população da capital pudesse usufruir daquele espaço, contando com um local seguro, iluminado, com acessibilidade, opções de lazer e convivência.

“E já em 2019, a boa notícia de que o prefeito havia conseguido um acordo na Justiça e recebia a autorização para a obra, hoje executada com recursos próprios do Município”, observou.

Mendonça enfatizou que os serviços estão bem avançados. “As quadras esportivas já foram concluídas, a pista de caminhada ganhou asfalto novo e com mais qualidade, ficando propícia para patinação, construídos banheiros e, no momento, a equipe se concentra no trabalho de drenagem”, disse ele acrescentando que também terá um espaço para prática de zumba, academia ao ar livre, instalação e melhoria de toda a iluminação entre outras benfeitorias”, pontuou.

O subsecretário de Meio Ambiente, Alexandro Miranda Pincer, destacou que, para garantir ainda mais verde e um clima mais agradável aos visitantes, mais árvores foram plantadas no Skate Park e que tem vislumbrado um projeto de paisagismo para o local, assim que o espaço for entregue. “Será um local de referência em Porto Velho. Não só para a prática esportiva e de lazer, mas para a convivência saudável das famílias da nossa capital. E quero pedir que, se virem atos de vandalismo, informem às autoridades ou liguem no 3901 1331”, frisou.

Fonte:Comdecom