Projeto piloto para cadeia do leite apresenta resultados em Cacoal

Brasília, 23 de abril de 2018 – No próximo dia 25 de abril, quarta-feira, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) apresentará em Cacoal, Rondônia, os resultados obtidos com o projeto piloto de desenvolvimento da cadeia do leite na região. A iniciativa faz parte das ações da Rede Nacional de Produtividade e Inovação (Renapi), instalada no munícipio pela Agência em parceria com a Prefeitura Municipal de Cacoal em julho de 2017.

Para elaborar e aplicar a metodologia em inovação tecnológica para a gestão de fornecedores da cadeia produtiva do leite, em escala piloto, a ABDI contratou uma empresa de serviços técnicos especializados, a Dinni Soluções e Sistemas. “O Seminário de apresentação dos resultados é o último produto a ser entregue pela consultoria, que analisou desde a coleta de leite com georreferenciamento, a gestão do rebanho leiteiro dos produtores, do programa de assistência técnica , a gestão do programa de qualidade, do programa de melhoramento genético, de compras coletivas por adesão até o treinamento dos produtores e técnicos e a comunicação de toda a cadeia, tomando como referência um laticínio selecionado”, esclarece Roberto Pedreira, responsável pelo projeto na ABDI. Ao todo, foram onze levantamentos entregues em seis meses de trabalho.

Para a prefeita Glaucione Rodrigues, os resultados alcançados deverão impactar positivamente o desenvolvimento regional, dada a relevância do setor no território. “ É uma iniciativa piloto, cuja metodologia está em teste mas que poderá ser replicada em outros laticínios e produtores da região e do estado de Rondônia”, afirma.

“Espera-se que esta iniciativa em escala piloto permita que a indústria de laticínios fidelize os seus fornecedores, monitore os indicadores zootécnicos do rebanho baseado no benchmarking definido pela indústria, minimize a pressão sobre seus fornecedores, reduza o seu custo de produção, além de poder realizar projeções estratégias da produção de leite nas fazendas que o assistem”, conclui Antonio Tafuri, especialista em Desenvolvimento Produtivo da ABDI.

O evento será voltado a produtores e laticinistas da região e contará com a presença da prefeita de Cacoal, Glaucione Rodrigues, de representantes da Secretaria Municipal de Agricultura, Câmara de Vereadores, Sebrae, Senai, Senar, Fiero, Ifro, Associação Industrial e Comercial e Câmara Setorial do Café. Após a apresentação e estudo de caso do Laticínio Jóia, selecionado para o projeto, haverá um debate no qual a plateia poderá esclarecer suas dúvidas.

Serviço:

“Seminário de Apresentação dos Resultados do Projeto Piloto da Cadeia do Leite”

Data: 25 de abril de 2018

Horário: das 16h às 18h30

Local: Auditório da Igreja Assembleia de Deus (Av. São Paulo, 3040)