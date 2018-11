Programa de Piscicultura é intensificado em Cacoal

Visando dar assistência aos produtores rurais e a geração de renda na área rural do município, a Prefeitura de Cacoal, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), intensificou o trabalho de construção de tanques para a produção de peixes. Também estão sendo construídos reservatórios de água para sustentar o gado no tempo da estiagem e para a irrigação de lavoras.

O morador da Linha 3, José Dias Nascimento é dos pequenos produtores que foram beneficiados pelo Programa de Piscicultura. Na chácara dele foi construído foi ampliado um tanque de água que será utilizado para a irrigação da lavoura de que café.

“Na minha propriedade havia pequeno reservatório de água que era utilizado para servir o gado. Agora com esta ampliação pretendo usar a água para irrigar uns r uns dois mil pés de café. Quero agradecer a prefeitura pelo apoio, pois esse novo investimento só será possível graças à ampliação do tanque, tendo em vista que por conta própria eu não teria condições de mexer”, conta.

Também morador da Linha 3, Benivaldo Vieira de Lima pretende aumentar a renda com a criação de peixe e com plantio de uma lavoura de café. “A gente que é pequeno agricultor tem que está sempre buscando alternativas para melhorar nos ganhos aqui no campo. Como não tenho condições de pagar horas máquinas, agradeço procurei a Secretaria de Agricultura solicitei o serviço e fui atendido”, expõe.

Para o vereador Zebin Brizon (MDB) o trabalho merece ser destaque, pois garante a sustentabilidade para o homem do campo. “Quero agradecer a prefeita Glaucione e toda equipe da Semagri por ter colocado este trabalho em prática, pois veio para beneficiar diversos pequenos produtores que há anos esperava por este serviço. Como vereador, meu papel é fiscalizar os atos do executivo, e esta ação me deixou muito feliz, ao ver os produtores satisfeitos com a qualidade do trabalho”, revela.