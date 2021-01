Programa de limpeza da Prefeitura de Porto Velho segue a todo vapor

Equipes de garis com apoio de maquinários atendem simultaneamente diversos pontos da capital de Rondônia

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Básicos (Semusb), segue intensificando as ações de limpeza na cidade, com equipes trabalhando em diversos bairros e avenidas, atendendo as determinações do prefeito Hildon Chaves.

Conforme o secretário Wellen Prestes, até hoje (22), as equipes realizarão limpeza na avenida Nações Unidas, entre 7 de setembro e Jorge Teixeira; na rua Raimundo Cantuária, da avenida Guaporé até a Jorge Teixeira; no viaduto da avenida Campos Sales; nas margens da BR-364, entre Estrada Areia Branca e viaduto da Campos Sales; na avenida Presidente Dutra e na área em frente a Escola São Pedro.

Prestes informa que estão sendo executados serviços de capina, roço, raspagem da terra acumulada nas sarjetas, rastelagem, varrição e recolhimento de lixo e entulhos. Todo trabalho é realizado por garis com apoio de caçambas e pá carregadeiras.

Até o final de janeiro, diversos outros pontos de Porto Velho serão contemplados com limpeza, como ruas e avenidas, praças, pátio de escolas e os Eco Parques Pirarucu (zona Sul) e Mocambo, na região central da cidade, entre outros locais.

Superintendência Municipal de Comunicação – SMC