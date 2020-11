Mestrado em Saúde e Gestão do Trabalho da Faculdade Católica e UNIVALI termina dia 25

O Programa de Mestrado em Saúde e Gestão do Trabalho (PMSGT) do Projeto de Cooperação Institucional (PCI) – antigo Minter – entre a Faculdade Católica de Rondônia (FCR) e Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), segue com inscrições abertas do processo seletivo para o curso de Mestrado Profissional com área de concentração em Saúde da Família.

Prof. Dr. Fabio Rychecki Hecktheuer

De acordo com as informações da reitoria da FCR, as inscrições para o mestrado foram prorrogadas até o dia 25 de novembro e todas as orientações estão em edital no site da FCR (em http://fcr.edu.br/posgraduacao/mestrado-em-saude-e-gestao-do-trabalho-fcr-univali). São 25 vagas disponíveis, em duas linhas de pesquisa: “Educação na Saúde e Gestão do Trabalho na Perspectiva Interdisciplinar” e “Saúde da Família na Perspectiva Interdisciplinar”. As aulas estão previstas para iniciarem ainda em dezembro deste ano.

O processo seletivo em questão, para o mestrado em Saúde e Gestão do Trabalho, é composto de duas etapas, eliminatórias e classificatórias: análise do currículo e Intenção de Pesquisa/Intervenção e Entrevista individual.

CLASSIFICAÇÃO E MATRÍCULA

Os candidatos serão classificados com base na nota final obtida no processo seletivo. A divulgação está prevista para 04 de dezembro de 2020 nos sites www.fcr.edu.br e www.univali.br/mestradosaude. As matrículas dos aprovados devem ocorrer de 07 a 09 de dezembro de 2020, em horário comercial, no Campus da FCR (Rua Gonçalves Dias, 290, Centro – Porto Velho/RO).

SERVIÇO

Mais informações sobre o podem ser conferidas no site oficial do Programa ou em contato com a equipe responsável no âmbito do PCI, por meio do e-mail pci@fcr.edu.br ou pelo telefone (69) 9247-8670.