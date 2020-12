Presidente Laerte Gomes reafirma parceria com prefeito reeleito de Teixeirópolis, Tonin Zotesso

Parlamentar recebeu lideranças eleitas, reeleitas e anunciou liberação de recurso para o setor produtivo do município

Esta semana, o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) recebeu a visita do prefeito reeleito de Teixeirópolis, Tonin Zotesso (PT), acompanhado do próximo vice-prefeito, Josmar Teixeira (PSD) e dos vereadores, Carlos Kleber (PSD) e Elizezeu Rodrigues (PP).

No encontro, o parlamentar anunciou que disponibilizará recursos para investimentos na infraestrutura rural do município.

“A base da economia de Teixeirópolis, como na maioria dos municípios de Rondônia, está no setor produtivo. Sendo assim, firmamos o compromisso de destinar recursos para contribuir com o desenvolvimento da região. E no início do ano vamos sentar para conversar e ver a possibilidade de destinar mais recursos para continuarmos com essa parceria do prefeito Tonin Zotesso e nosso mandato”, concluiu Laerte Gomes.

Fonte:Ale-RO