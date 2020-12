Presidente Laerte Gomes e prefeito eleito de Ji-Paraná, Isaú Fonseca garantem mais de R$ 15 milhões de investimentos no município

Viabilizado pelo senador Marcos Rogério, o recurso será investido em obras de pavimentação que atendem o programa Poeira Zero

Em visita a Brasília, o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) e o prefeito eleito de Ji-Paraná, Isaú Fonseca (MDB) asseguraram mais R$ 15 milhões para serem investidos na infraestrutura urbana de Ji-Paraná. O recurso será disponibilizado pelo senador Marcos Rogério (DEM).

De acordo com o presidente Laerte Gomes, o recurso será empenhado ainda este ano, no Ministério de Desenvolvimento Regional para a pavimentação asfáltica de Ji-Paraná, conforme o projeto Poeira Zero, um programa que consiste no asfaltamento de todas as ruas do município e que foi uma das principais bandeiras do prefeito Isaú Fonseca durante sua campanha.

“Esse recurso será investido em vários bairros de Ji-Paraná onde ruas e avenidas receberão asfalto usinado quente”, garantiu o parlamentar.

O prefeito eleito, Isaú Fonseca agradeceu ao senador Marcos Rogério, a quem afirmou considerar ser seu principal parceiro durante sua administração municipal, garantindo assim, mais recursos para atender as demandas de Ji-Paraná

“E eu parabenizo tanto o senador Marcos Rogério, que não mede esforços para contribuir com o crescimento e desenvolvimento da nossa Ji-Paraná, como também parabenizo o prefeito eleito Isaú Fonseca, por já estar correndo atrás de recursos e obras para nossa cidade, aliás, cidade essa onde o prefeito nasceu”, concluiu o presidente Laerte Gomes.

Texto: Juliana Martins-ALE/RO

Foto: Assessoria