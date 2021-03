Presidente do TJRO recebe visita institucional do Presidente do Poder Legislativo

O deputado estadual Alex Redano, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, participou de reunião com o desembargador Paulo Kiyochi Mori, presidente do Tribunal de Justiça, e o secretário-geral do TJRO, juiz Rinaldo Forti, oportunidade em que discutiram assuntos institucionais de interesse da sociedade rondoniense.



A reunião ocorreu no plenário do quinto andar do edifício-sede do Tribunal de Justiça, em Porto Velho, nessa quarta-feira, 10, com respeito às regras sanitárias vigentes, com distanciamento, uso de máscara e de álcool em gel. Também participaram da reunião o advogado geral da ALE, Luciano José da Silva, e o corregedor-geral da ALE, Guilherme Erse.



Os representantes dos poderes reafirmaram a disposição de trabalhar em harmonia e com independência na resolução das demandas institucionais.

Assessoria de Comunicação Institucional