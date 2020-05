Presidente da Assembleia Legislativa garantiu os investimentos, beneficiando diversos setores do município

Na última sexta-feira (22), no município de Presidente Médici, o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) se reuniu com o prefeito Edilson Alencar (PSDB), com os vereadores Zezinho do Estrela (PSDB), Benito do Estrela e com secretários municipais.

Durante o encontro, as lideranças conversaram sobre os projetos do deputado em prol de Presidente Médici. Na oportunidade, Laerte Gomes anunciou que destinará emendas parlamentares, de sua autoria, no valor total de R$ 1,360 milhão para atendimento de demandas do município.

Do total a ser disponibilizado pelo presidente, R$ 80 mil serão investidos na construção de um ponto de táxi na rodoviária de Médici; R$ 500 mil para a aquisição de insumos asfálticos que serão utilizados na recuperação de ruas e avenidas do município; R$ 300 mil para a construção de um bueiro que atenderá a zona rural; R$ 280 mil serão investidos na revitalização do centro da cidade; R$ 50 mil para a compra de um playground e R$ 150 mil para a aquisição de um trator, com equipamentos, que atenderá associações.

“É gratificante poder dizer que isso é fruto do nosso trabalho, do nosso compromisso com Presidente Médici, enquanto representante da Assembleia Legislativa”, concluiu Laerte Gomes.

Texto: Juliana Martins-ALE/RO

Foto: Divulgação