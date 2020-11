Presidente da Assembleia, Laerte Gomes, pede recuperação imediata da RO-470, entre Urupá e Teixeirópolis

Diretor-geral do DER atende solicitação do parlamentar e inicia obras na rodovia

O presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), cobrou na tribuna a urgente recuperação da RO-470, no trecho entre Urupá e Teixeirópolis. O parlamentar explicou que a rodovia estadual está intransitável, causando grande prejuízo aos cidadãos, e pediu uma ação imediata do Departamento de Estradas de Rodagens (DER).

Em resposta à cobrança do presidente da Assembleia Legislativa, o diretor-geral do DER, Elias Rezende, determinou o início da recuperação, com urgência, e as obras já foram iniciadas.

O presidente Laerte Gomes agradeceu a Elias Rezende pela disposição e afirmou que está acompanhando a execução do trabalho, porque a população está precisando que a obra seja executada com celeridade.

“Esse trecho da RO-470 é muito importante, e está cheio de buracos. Isso está causando um prejuízo enorme aos rondonienses. Essa operação tapa-buraco vai resolver essa situação”, disse o deputado Laerte Gomes.

Texto: Nilton Salina-ALE/RO

Foto: Marcos Figueira-ALE/RO