Prefeitura segue cronograma de obras em vários pontos da cidade

Cronograma de trabalhos diários inclui drenagem, limpeza, encascalhamento e tapa-buracos em vários bairros da capital

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação tem seguido cronograma de trabalhos diários de drenagem, limpeza, encascalhamento, e tapa-buracos em vários bairros da capital e no Distrito de Nova Mutum, deixando a cidade mais limpa e organizada de acordo com o plano de governo do prefeito Hildon Chaves.

Nesta quarta-feira (27), a equipe está realizando serviços de limpeza e encascalhamento no bairro Planalto II nas ruas Anelar, Vênus, Mercúrio e Universo. Já o trabalho de drenagem está sendo realizado no bairro Cohab, na rua Hortelã com São Miguel.

Outra equipe está com os serviços de limpeza e encascalhamento no bairro Três Marias, nas ruas Aracari, Pernambuco, América Central, América do Sul, Ponta Negra, Corrupião, Salto do Céu e Serra Dourada. E os serviços continuam também no bairro Aponiã, nas ruas Caetano Donizete e Bidú Saião.



A Semob continua com mais trabalho e outras equipes no bairro Monte Sinai, com limpeza de canal na rua Palmeiras, no bairro Mariana, Porto Cristo, Tancredo Neves e Linhão.

TAPA-BURACOS

A Prefeitura também está realizando serviços de tapa-buracos no distrito de Nova Mutum e nas seguintes localidades: Bairro Lagoinha, nas ruas Daniela, entre Alexandre Guimarães e Raimundo Cantuária; Daniela, entre Ana Caucaia e Av. Rio de Janeiro; Bairro Lagoa, na av. Rio de Janeiro com Caparari; bairro Cuniã, na Av. 7 de Setembro, entre Alba e Daniela; bairro Roque, na Av. Rio de Janeiro, entre: Getúlio Vargas e Joaquim Nabuco e no Cai N’água, à rua Rogério Weber, em frente a Feira do Produtor.

Outra equipe continua no bairro Cidade do Lobo, rua Perci Holder, entre João Elias de Souza e Maldonado; rua Mr. Mackenzie; bairro Cohab, na rua Jerônimo Santana; bairro Conceição, na av. Campo Sales, entre Jatuarana e Angico, rua Monte Azul; bairro Castanheira, à rua Ivan Marrocos com Bom Jesus; Conjunto Jamari, à rua Piratininga, entre Rua da Beira e Guaporé e bairro Caladinho, à av. Jatuarana com Tancredo Neves.