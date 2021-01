Prefeitura prorroga vencimento do IPTU com desconto de 20%

Pagamento com 20% foi prorrogado até o dia 12 de fevereiro, após isso, 10% até o dia 26 de fevereiro e segue sem juros e multas até 31 de março

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), divulgou comunicado aos contribuintes que o boleto para pagamento da primeira parcela ou em cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2021 e Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) foi prorrogado até o dia 12 de fevereiro. Com isso, o pagamento até a nova data garante o desconto de 20% no tributo.

De acordo com o titular da Semfaz, João Altair Caetano dos Santos, a decisão do Executivo Municipal visa contribuir e facilitar a vida do contribuinte com a oferta de um novo prazo. “A decisão do prefeito Hildon Chaves ao prorrogar o prazo é justa, tendo em vista que a pandemia (Covid-19) tem interferido no orçamento das famílias, provocado o atraso na entrega dos carnês por parte dos Correios, além da deflagração de uma greve dos trabalhadores nas agências do Banco do Brasil (BB) na Capital”, explicou.

Dado este novo fôlego, João Altair indicou alternativas para a emissão do boleto do IPTU e a TRSD e não perder o prazo: impressão nos postos itinerantes (lista abaixo), pelo site www.semfazonline.com ou ainda com o atendimento presencial em sua sede, na Avenida 7 de Setembro, 744, Centro, das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira. Após o novo prazo, o desconto será de 10% até o dia 26 de fevereiro.

Segundo o Executivo Municipal, os tributos (IPTU e TRSD) seguirão sem multa e juros até o dia 31 de março.

ESCLARECIMENTOS

O secretário João Altair esclareceu ainda que, caso o contribuinte prefira parcelar o IPTU e a TRSD, poderá baixar a guia referente a primeira parcela e as demais no site da Semfaz de forma facilitada, indicando a inscrição imobiliária do imóvel na opção “segunda via – IPTU”.

‘IPTU Itinerante’

A Semfaz adotou a estratégia de descentralizar o seu atendimento aos contribuintes. Com isso, promove atendimento presencial nos seguintes locais: Praça CEU, na Zona Leste; Biblioteca Viveiro das Letras, na Av. Jatuarana; além da sua sede, na Av. Sete de Setembro. Nestes locais, o atendimento seguirá todas as regras de distanciamento e sanitárias. A impressão nos respectivos pontos incidirá a cobrança de R$ 8,01 (taxa de expediente).

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)