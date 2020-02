Prefeitura prorroga prazo para pagamento da cota única com 20% de desconto

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), informa que o prazo para pagamento do IPTU 2020 com até 20 % de desconto foi prorrogado até o dia 14 de fevereiro próximo.

O objetivo da medida, conforme orientação do prefeito Hildon Chaves, é atender os contribuintes que não receberam os carnês em casa e também não conseguiram imprimir a 2ª via do boleto acessando o site www.semfazonline.com.

No entanto, o secretário João dos Santos (Semfaz), alerta que no período de 15 a 28 de fevereiro o desconto será de apenas 10%. Ele acrescenta que o munícipe que deixar para efetuar o pagamento do imposto em cota única somente em março, não terá desconto.

Este ano, além do programa da Prefeitura que permite o parcelamento do IPTU em até 10 vezes no boleto, o Município também parcela em 12 vezes no cartão de crédito. O pagamento também pode ser efetuado com cartão de débito.

Pontos de apoio

Aos que não têm internet em casa para acessar a 2ª via do boleto pelo www.semfazonline.com, a Prefeitura está atendendo em quatro locais na capital para impressão do carnê do IPTU 2020. Os pontos de apoio funcionam na Biblioteca Viveiro das Letras (av. Jatuarana, 5.068, bairro Cohab); Praça Céu (rua Antônio Fraga Moreira, 1.706 – 1.770, bairro Juscelino Kubitschek), Tudo Aqui no Porto Velho Shopping (na Rio Madeira com Calama) e na Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz) à avenida 7 de Setembro, 744, centro.