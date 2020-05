Prefeitura participará de evento para desenvolvimento de empresas

Evento online tem objetivo de ajudar os empresários durante o cenário de pandemia e pós-pandemia

A Prefeitura de Porto Velho através da Agência de Desenvolvimento participará de uma transmissão online realizada por meio do núcleo Programa de Qualificação para exportação (Peiex) da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), que acontece nesta quarta-feira (27).

Com o objetivo de apoiar o empresário portovelhense a enfrentar a crise causada pelo novo coronavírus. O evento tem como tema “Mercado Internacional: como prospectar oportunidade$ durante e pós-crise” e será realizado por meio da plataforma Google Meet às 17h30 do dia 27 de maio.

De acordo com o presidente da Agência de Desenvolvimento e da Fiero Marcelo Thomé, o evento acompanha esta tendência de encontros online e possibilitará novas formas de expansão de negócios para os empresários de Porto Velho. Já a Agência de Desenvolvimento planeja a realização de novos encontros por meio de lives.

“São muitas as oportunidades de negócios e de expansão às empresas que se habilitam a operar em um mundo globalizado. São novos mercados e muitas possibilidades para as empresas de Rondônia prosperarem, ”, explanou o presidente.

Para diretora acadêmica da Faculdade Sapiens, parceira da Apex-Brasil na execução do programa em Porto Velho, Chirlany Mendanha, o evento vem para alertar, guiar e conduzir os empresários a identificar oportunidades de negócio mesmo nesta fase de pandemia.

“Os empresários podem estar aproveitando essas oportunidades e se preparando para o pós-pandemia, que é justamente o objetivo do Peiex que é preparar o empresário para a exportação, assim vamos trazer uma análise técnica para mostrar quais oportunidades que o mercado de Porto Velho tem para a exportação neste momento”, enfatizou a diretora.

Para os empresários interessados em participar do evento poderão realizar a inscrição de forma gratuita no seguinte endereço: https://forms.gle/bk4DrZtJeqZy72847

Sobre o Peiex

O PEIEX é o Programa de Qualificação para Exportação oferecido pela Apex-Brasil para que a empresa brasileira inicie o processo de exportação de forma planejada e segura. As empresas que nunca exportaram têm várias dúvidas em relação à comercialização internacional e o PEIEX ajuda a eliminar as principais incertezas. O Programa é implementado em todas as regiões do país, por meio de parcerias da Apex-Brasil com instituições locais de ensino e pesquisa, como Universidades, Parques Tecnológicos ou Fundações de Amparo à Pesquisa, além de Federações de Indústria. Em Porto Velho, a Apex-Brasil realiza o PEIEX em parceria com a Faculdade Sapiens.

Em Porto Velho/RO, o lançamento do núcleo PEIEX aconteceu no dia 22 de agosto de 2019.

Participam do Comitê Consuntivo do Peiex a Agência de Desenvolvimento, FAPERO, SEDI, Correios, Sebrae e FIERO.