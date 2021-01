Prefeitura informa que serviços podem ser feitos de forma virtual

Atenta a elevação no número de infectados pela Covid 19, a Prefeitura de Porto Velho por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, informa aos contribuintes que os serviços relativos ao IPTU e TRSD do exercício 2021 podem ser realizados na forma virtual – On Line – no sítio eletrônico (site) da própria Semfaz (www.semfazonline.com.br). O atendimento virtual visa agilizar o atendimento ao munícipe e evitar aglomerações nos locais de atendimento em tempos de enfrentamento a pandemia da Covid-19.

No site, o contribuinte pode clicar na aba “SERVIÇOS” e em seguida clicar na opção IPTU ou, se preferir poderá clicar na opção IPTU diretamente na lista de “SERVIÇOS MAIS ACESSADOS” disponível no centro da página junto a outros serviços ofertados ao contribuinte.

Todavia, caso o contribuinte necessite ou por outro motivo opte por atendimento presencial, o mesmo poderá se dirigir até uma das unidades de atendimento, das 8h às 14h de segunda a sexta-feira.

Os locais disponibilizados pela Semfaz para o atendimento presencial estão situados: na Praça CÉU, na Zona Leste; na Biblioteca Viveiro das Letras, na Av. Jatuarana, Zona Sul, e na sede da Semfaz, na Av. Sete de Setembro, nº 744, região central da capital. Está sendo disponibilizado também, atendimento presencial no Tudo Aqui do Porto Velho Shopping com o horário de funcionamento das 10h até as 22h. Orientando, ainda, que para o atendimento presencial em uma das unidades informadas faz-se necessário o atendimento pelo cidadão aos protocolos sanitários estabelecidos: uso de máscara, álcool em gel e manutenção do distanciamento entre outras pessoas.

Conforme determinado pelo Prefeito Hildon Chaves, o desconto de 20%, será concedido para pagamentos efetuados até o dia 29 janeiro.

Na sequência, os contribuintes terão desconto de 10% para os pagamentos efetuados até o dia 26 de fevereiro. Encerrados os prazos para pagamento com descontos, os tributos poderão ser quitados, sem aplicação de multa e juros até o dia 31 de março.

Superintendência Municipal de Comunicação – SMC